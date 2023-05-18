賴清德「房價在降」掀波 挨批活在平行時空

民進黨主席賴清德前天到政治大學出席「青年與主席有約」活動，對於學生提問高房價問題，他先是反問有無注意到「房價現在在降」，還表示受到國際情勢影響，美國升息連帶其他國家一併升息，讓房價有下降趨勢，再加上立法院近期通過修正「平均地權條例」，能夠有效遏止惡意炒房行為。但這番說法昨遭在野痛批「活在平行時空」。

時代力量發言人余佳蒨表示，賴清德的論述是倒果為因，是否真的了解民進黨執政七年的房市走向？賴如果想要角逐總統大位，請拿出實際承諾，別再口號治國。

民眾黨立委陳琬惠也舉出今年房價指數跟去年同期相比，連內政部的統計，房價所得比也是從九點四六上升至九點六一，「請問賴清德是連在冷氣房裡看報表都看不懂嗎？」她批評，賴清德到底是活在哪個平行時空，才會講出這麼不食人間煙火的話，民進黨執政以來，社會住宅數字灌水，平均地權條例修法為建商開後門，主管住宅政策的內政部長還稱「房地產業是台灣經濟火車頭」，與賴的說法兩相對照，或許就不會讓人那麼意外。

國民黨發言人林家興批評，賴清德的言論有如晉惠帝「何不食肉糜」，與年輕世代感受背道而馳，民眾普遍感受到的是物價、房價愈來愈高，薪水卻沒跟著漲，和賴清德輕描淡寫的「房價現在在降」截然不同。

林家興說，正是因為賴清德心中沒有青年、沒有人民、不知民間疾苦，賴清德和年輕人的距離才會如此遙遠。

面對在野黨批評，民進黨發言人張志豪表示，賴清德回應學生的說法，主要在闡述包括國際情勢在內的總體趨勢和現象，強調民進黨政府長期運用政策工具，透過立法及持續推動社會住宅目標，解決高房價問題，特定政黨與有心人士竟然無視整段發言的原意，為了政治目的斷章取義。

張志豪還說，國民黨惡意扭曲指賴清德竟回應「台北房價現在在降」，但是賴清德的說法並沒有指「台北」房價，此等惡意攻擊，已經完全偏離公共政策討論的意義和價值。