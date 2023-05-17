民眾黨對柯文哲個人魅力有信心 辯論會中能突圍

台灣民眾黨今天公告總統選舉提名黨主席柯文哲參選，民眾黨秘書長周台竹下午舉行記者會說明，被問到國民黨徵召新北市長侯友宜後續及是否邀請前立委黃國昌加入等，他表示黨內目前沒有討論到；強調民眾黨可以跟任何人和政黨合作，但前提是理念要一致。

時代力量近日指柯文哲頻在媒體談到黃國昌，是吃時力豆腐，並指柯跟黑金政治人物站在一起。周台竹今表示，黨內沒有討論到黃國昌，也尊重時力想法，民眾黨理念務實，有意想合作的人，只要理念相同都不會排除。民眾黨是小黨，會跟不同人的接觸，並不是一定理念的認同，因此，一般禮貌性的互動，不宜做太多的解讀。

周台竹表示，民眾黨成立才三年多，資源不豐富，但會用有創意的方式來行銷民眾黨的理念，讓一般百姓可以理解民眾黨所重視的理念，確實可以營造美好台灣。

周台竹指出，個人魅力還是很重要的，這點黨內對柯文哲很有信心，因為到後期會越來越凸顯每一個候選人的理念，包括是不是可以被檢視等，接下來總統參選人會有辯論會，柯文哲有相當大的優勢。

媒體問副手人選，周台竹未鬆口，指正在天下徵才，時間到了會跟外界說；鴻海創辦人郭台銘是很不錯的人才，柯也說過，不只是跟郭，民眾黨跟任何優秀、理念相同的人都可以合作。

周台竹回應媒體提問，指非綠聯盟也好，下架什麼黨都好，從民眾黨角度看，這比較意識形態的操作，但團結台灣是台灣民眾黨的重要理念，團結台灣的時候怎麼可以單獨把一個政黨排除？除此之外，在民主國家做得不好，當然應該下台。