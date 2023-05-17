國民黨「郭侯之爭」將亮牌 黃珊珊：政治可以很簡單

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨「郭侯之爭」結果將揭曉，民眾黨今天公布2024黨內總統提名人柯文哲（中），台北市前副市長黃珊珊（右）昨晚透過臉書表示，政治可以很簡單。 記者胡經周／攝影
國民黨「郭侯之爭」結果將揭曉，民眾黨今天公布2024黨內總統提名人柯文哲（中），台北市前副市長黃珊珊（右）昨晚透過臉書表示，政治可以很簡單。 記者胡經周／攝影

國民黨「郭侯之爭」結果將揭曉，台北市前副市長黃珊珊昨晚透過臉書表示，政治可以很簡單，人民好好檢驗政治人物，他過去做過什麼？現在在做什麼？就會知道他將來會做什麼！以前跟現在說法與做法完全不同的人，真的要請人民睜大眼睛好好看清楚。

黃珊珊說，這幾個月來，國民黨有個人很想選，拚命造勢；有個人從未明確說要選，每天好好做事，「到今天為止，沒人看得懂這場鬧劇，堪稱世界奇蹟。」外界看熱鬧，每天都在亂點鴛鴦，誰配誰、藍白合、非綠聯盟等說法不斷。

黃珊珊指，執政八年盡失民心的執政黨候選人彷彿路人甲，這八年來擔任行政院長與副總統，一副跟八年來的執政作為毫無關係，好像救世主一樣遺世獨立，以為人民得了失憶症，這更是另一種奇蹟。

黃珊珊表示，民調調來調去，就是沒有人說真話、做實事，現在，每一個要選總統或立法委員的人都來找第三勢力的柯文哲拍照，「等到大選時，蠻想看看到時他們會怎樣攻擊這位對手。」

黃珊珊認為，冷漠就是縱容政客為所欲為。每個參選人本該好好提出台灣問題與解方，但現在的政治人物都只想搶一兩天的鏡頭，責任於是回歸到選民身上，若選民都被新聞與作秀蒙蔽眼睛，就不要怪政客每天作秀騙人。

黃珊珊表示，選民應該跳脫意識形態的綑綁，為自己、為台灣選出一位好總統是國民的義務；打造更好的台灣給下一代，是全民責任，呼籲2024幫台灣找個好總統，找一個做實事的證明。

國民黨「郭侯之爭」結果即將揭曉。 圖/本報資料照片
國民黨「郭侯之爭」結果即將揭曉。 圖/本報資料照片

2024大選 總統大選 黃珊珊 藍白合 柯文哲

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