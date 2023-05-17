國民黨今徵召侯友宜參選總統 郭台銘造勢喊卡

郭是否出席中常會受關注

國民黨中常會今天將提名四縣市立委，如無意外，並將徵召新北市長侯友宜參選二○二四總統，北基桃三市長蔣萬安、謝國樑、張善政，都將出席與侯友宜合體，替總統、立委參選人站台。鴻海創辦人郭台銘前晚與黨主席朱立倫會面後，已得知徵召機會渺茫，原訂相關造勢活動都臨時喊卡，不過郭對於國家奉獻理想仍沒放棄，今天是否會出席表達團結意願，備受關注。

據了解，郭台銘前晚和朱立倫見面後，朱立倫將所有民調數據攤開來給郭看，以及徵詢縣市長、立委的結果，都是侯友宜超前，郭當下已得知自己「徵召機會渺茫」，因此昨天才臨時通知取消「呼籲黨中央徵召郭台銘」記者會、以及聯電榮譽副董事長宣明智所邀約的中常委餐敘。昨天下午，朱立倫和郭台銘二會晤談，爭取郭理解支持，全力打造國民黨最強團隊。

侯友宜今被提名後，將發表簡短談話，表達強烈勝選企圖心。過去一直處於「被動表態」的侯友宜，將首度表達篤定參選的意願，談話內容圍繞「人民、團結、台灣與中華民國」；侯友宜將強調，他參選就是為了要勝選，被徵召就是要守護台灣、守護中華民國，他一定會團結勝選。

侯友宜昨天被問到如何與郭台銘彌補初選裂痕時表示，「我們都會心連心走在一起」。親侯人士說，侯友宜如成為總統參選人，不能只是「侯侯做代誌」，須在重要時刻展現領導力，耳目一新的發言是必要的。

國民黨中常會今天將正式通過徵召二○二四總統提名參選人，新北市長侯友宜可望獲提名。記者蘇健忠／攝影

挺郭派指朱要負最後責任

國民黨中常會今天預計提名北北基桃四立委，四市長蔣萬安、謝國樑、張善政、侯友宜也會出席。

親郭人士指出，郭台銘原本很有信心會被徵召，因此還沒想好下一步；即便已知自己不會被徵召，也仍在朱立倫以及支持他的政界朋友面前暢談兩岸關係和國際關係，「感覺就是還不想放棄，對國家仍有許多抱負沒有完成」。

宣明智昨天受訪表示，侯友宜是他的好朋友，任何人出來他都會支持；被問到若未提郭台銘，他說，不管提誰都很多人惋惜，他們都很優秀。而昨天中午受邀到郭台銘家中餐敘的彰化縣議長謝典林說，如果徵召侯友宜，他會全力支持；不過謝也說，對徵召結果，朱立倫要負最後的成敗，黨中央要負擔最大的責任。

民眾黨今正式提名柯文哲

民眾黨秘書長周台竹表示，前天民眾黨選決會通過，推柯文哲代表民眾黨選二○二四總統，今天黨部舉行中央委員會後，將宣布公告，正式提名柯文哲。