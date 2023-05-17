郭台銘若未出線是否合作？ 柯文哲：團結一切可團結力量

民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨赴宜蘭南方澳南天宮參拜，被問及若郭台銘未獲提名，兩人是否可能合作？柯回答，團結一切可團結力量，在所有議題上都可以合作；怎麼看郭侯之爭？柯說，目前兩邊都在連署，就看結果如何。

若今天國民黨主席朱立倫提名新北市長侯友宜而非郭台銘，柯文哲是否和郭合作拚二○二四？柯說，他會團結一切可團結的力量，在台灣也不是說誰和誰合作，「所有議題上我們都可合作」；對副手人選，柯表示尚未確定。

柯文哲昨天接受時代力量前立委黃國昌廣播專訪，被問到若郭台銘「比賽落敗」會不會合作？柯回，「他自己把話都堵死了。」國民黨「胡搞瞎搞」，徵召的標準是什麼，他看不懂。他坦言，郭柯兩人平時會以簡訊互動，十日晚間郭台銘拜訪他，他跟郭說，連規則都不知道怎麼敢去參加比賽。

對於二○一九年郭台銘曾找柯文哲合作，後來發生什麼事？柯文哲回答，「我也不曉得啊，就不見了。」郭當時問他要不要當副總統兼行政院長，他說那違反憲政體制，自己台北市長當得好好的，跑掉會出大問題，但會支持郭。

黃國昌問柯怎麼看新北市長侯友宜喊反對台獨、一國兩制？柯文哲說，論述要看一段時間，不能從單次判讀，侯友宜最大的問題是「我們從來不知道他想幹什麼」。