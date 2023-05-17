挺郭台銘宴、記者會 昨臨時喊卡

國民黨預計今天徵召提名二○二四總統參選人，國民黨立委陳玉珍原訂昨天上午舉行挺郭參選記者會，卻在一小時前喊停。陳玉珍表示，接到郭台銘通知說要取消，但沒告訴自己原因。此外，聯電榮譽副董事長宣明智昨晚原訂要幫郭台銘宴請國民黨中常委，也因時機敏感臨時喊卡。

陳玉珍辦公室周一晚間通知，昨上午十一時將舉辦「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選二○二四總統記者會」，陳玉珍昨天上午在廣播節目中，還表示地方政治領袖會到場支持；不過記者會卻在早上約十點臨時喊停。

陳玉珍在舉辦場地的飯店受訪表示，接到通知說要取消。記者詢問是否是郭台銘說的，陳玉珍則回應「對」。陳玉珍也說，郭台銘沒有告訴她任何原因，只說希望取消。陳玉珍也表示，原預計出席的有地方意見領袖和政治領袖，會有幾十位「聚在這裡、都會見到」，既然取消，可能大家有別的想法，會再廣泛討論看看。

聯電榮譽副董事長宣明智（右）昨原邀國民黨中常委餐敘卻臨時取消，他表示並非郭台銘授意，只是時機敏感決定改日再聚。記者曾學仁／攝影

宣明智表示，這場餐會關注度非常高，但在這樣敏感時間做大規模中常委聚餐，不太妥，因此擇日再聚；被問到有無接到郭台銘電話，他則表示沒有。對於是否樂觀郭台銘被徵召，他則說「不管怎樣都必須樂觀」。

國民黨彰化縣議會議長謝典林證實，記者會是屏東縣議會議長周典論舉辦，且據他所知南投縣、屏東縣、苗栗縣、新竹市等議長們，還有十幾位縣市副議長，都有連署支持挺郭台銘。

謝典林昨在取消的記者會現身後，中午受邀到郭台銘家餐敘。謝典林表示，他是挺郭台銘的，所以他堅信今天郭台銘會被徵召，認為郭被提名的機率是比較高的；但他也開玩笑地說，如果要改口供的話，也要今天才能改。對於是否期盼郭台銘出席中常會營造大團結，他則表示，身為黨員他是期盼的。