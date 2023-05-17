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觀察站／整合重擔 由朱立倫轉到侯友宜

聯合報／ 本報記者劉宛琳
國民黨徵召總統參選人，黨主席朱立倫（左）決定徵召侯友宜（右）。本報資料照片
國民黨徵召總統參選人，黨主席朱立倫（左）決定徵召侯友宜（右）。本報資料照片

國民黨今天徵召總統參選人，鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜的競逐賽程告一段落。國民黨主席朱立倫決定徵召侯友宜，讓郭台銘失落，郭真的會實踐承諾「全力支持侯友宜」，還是會再度讓支持者失望？國民黨能否整合成功、下架民進黨，郭台銘比民眾黨總統參選人柯文哲更為關鍵。

郭台銘二月八日表達「在等國民黨的一套辦法」，清明節明確表態將全力爭取國民黨二○二四總統參選人提名；上個月十八日舉行記者會喊出「給我卅天，給你台灣新藍圖」，宣布總統競選活動正式起跑，今天剛好是第卅天。

時隔四年，郭台銘再度與總統入場券擦肩而過，無緣晉級複賽。事實上，在徵召前夕，黨內不斷出現對郭台銘的擔憂，深怕這次他又會像四年前因不服結果而翻臉；如果歷史再度重演，國民黨重返執政之路將更遙遙無期。要如何處理郭台銘這塊燙手山芋，朱立倫和侯友宜都無法迴避。

朱立倫日前拋出「三階段」整合，郭台銘就是第二階段，如果無法成功讓郭台銘歸隊，更遑論整合柯文哲。柯文哲多次公開拒絕藍白合，讓朱立倫的團結非綠變成一句口號；侯友宜已經扛下參選人，整合重擔未來勢必要由朱立倫轉到侯友宜身上，這考驗的不只是他能不能選贏，而是能不能團結在野、贏得漂亮。

郭台銘也必須思考，他決定回國民黨爭取總統提名的初衷，是要借國民黨的殼參選總統，還是要下架不適任的執政黨？如果郭台銘真的期望未來台灣有一個「和平、繁榮、清廉」的政府，無論他是否選總統，都必須為了這個目標努力。

團結整合不只是國民黨的挑戰，也是郭台銘對自己的挑戰，與對台灣人民的承諾。

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