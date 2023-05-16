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謝典林否認朱立倫去郭台銘家 相信明天郭被提名機率高

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫昨天會見鴻海創辦人郭台銘，今天傳出又要「郭朱二會」，不過此說法遭彰化縣議長謝典林否認。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫昨天會見鴻海創辦人郭台銘，今天傳出又要「郭朱二會」，不過此說法遭彰化縣議長謝典林否認。記者胡經周／攝影

國民黨主席朱立倫昨天會見鴻海創辦人郭台銘，今傳出又要「郭朱二會」，不過此說法遭彰化縣議長謝典林否認。謝典林今中午赴郭台銘住處用餐，他受訪表示，「沒有、沒有，朱主席沒有在裡面」。而謝也堅信，明天郭台銘被提名的機會是比較高的，但若徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持。

謝典林表示，他今天在郭台銘家用餐，他們談兩岸問題，在討論中國、美國、日本那邊的高層，誰比較有機會可以見面、周旋，可以讓台灣在一個和平、繁榮、清廉的政府之下執政。

對於郭朱會談了什麼，謝典林沒有回應。他說，他是挺郭台銘的，所以他堅信明天郭台銘會被徵召，認為郭被提名的機率是比較高的；但他也開玩笑的說，如果要改口供的話，也要明天才能改。他也說，如果徵召侯友宜，他也會全力支持。

他說，各自相信自己想要支持的人選，只要明天國民黨有一個明確的結果，他就會全力以赴。

對於天成餐敘取消，是否是因為感受到壓力，謝典林表示，中常委的代表是他的大姊謝衣鳯，而議會的代表是新北市議長蔣根煌。

被問到郭台銘心情看起來如何？他說，一半一半。媒體追問郭台銘是有點擔心嗎？謝說，擔心也沒有。對於朱立倫是否在徵召過程中和大家做良好的溝通，謝說，相信朱立倫是最想贏的那一個。

媒體詢問，如果明天提侯友宜，郭台銘能夠接受嗎？謝說，他不能代表郭台銘的意思。至於郭台銘明天是否出席中常會，他說，他不知道。對於是否期待郭台銘明天出席中常會團結，他則表示期待。

謝典林說，國民黨的機制是徵召，朱立倫要負最後的成敗，黨中央要負擔最大的責任。

國民黨主席朱立倫昨天會見鴻海創辦人郭台銘，今天傳出又要「郭朱二會」，不過此說法遭彰化縣議長謝典林（右）否認。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫昨天會見鴻海創辦人郭台銘，今天傳出又要「郭朱二會」，不過此說法遭彰化縣議長謝典林（右）否認。記者胡經周／攝影

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜 朱立倫

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