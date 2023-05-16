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國民黨總統徵召人選將攤牌 村里長發動連署支持郭台銘

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典林（右）與胞姊立委謝衣鳯（左），一擁郭一擁侯，與郭台銘同框合照。 本報資料照片
彰化縣議會議長謝典林（右）與胞姊立委謝衣鳯（左），一擁郭一擁侯，與郭台銘同框合照。 本報資料照片

2024總統大選國民黨徵召人選即將攤牌，支持鴻海集團創辦人郭台銘的檯面下動作仍是不斷，除了爭取立委、中常委支持外，更發動基層村里長連署支持，獲得不小回響，以彰化市南區里長聯誼會為例，17名里長中，已有8人連署支持，據指出，另有3到4名里長表態支持，但不參加連署。

據了解，發動村里長連署支持國民黨徵召郭台銘選總統的是彰化縣議會議長謝典林，他挺郭立場鮮明，除了安排郭台銘到縣議會與議員座談外，更舉辦以彰化縣為主的挺郭中部場晚會，當天除陪郭進場，在台上更不諱言，他的胞姊現任立委、國民黨副秘書長謝衣鳯支持侯友宜，而他堅定挺郭台銘。

雖然國民黨預定明天公布總統徵召人選，目前情勢詭譎，但謝典林仍發起全台村里長連署支持國民黨提名郭台銘選總統，強調台灣經過三年疫情重創，基層民眾生活非常困難，台灣需要有能力帶領帶領大家到全世界賺錢、帶領大家脫離苦海的國家領導人，並拿郭台銘與蔣經國相比，認為只有郭台銘是唯一符合民眾心聲的人選。

有趣的是，村里長雖然多數偏藍，但其實甚少是國民黨籍，卻仍參加連署，目前仍擴大連署當中，藉以表達基層里長的心聲。據指出，以彰化市南區里長聯誼會的連署為例，17名里長中，已有8人連署支持，據指出，另有3到4名里長表態支持，但不參加連署，也就是說有7成挺郭。

一名參加連署的里長說，大家所以會挺郭，除了要讓非政壇出身的人做做看外，且郭台銘參選不用大家出錢，加上很多里長仍然在意侯友宜當年未力挺韓國瑜的往事。

發動村里長支持郭台銘選總統的連署，目前仍持續進行中。記者劉明岩／翻攝 右
發動村里長支持郭台銘選總統的連署，目前仍持續進行中。記者劉明岩／翻攝 右

2024大選 總統大選

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