2024賴清德穩贏？ 各民調都領先

賴清德與非綠陣營的差距愈來愈大！台灣民意基金會16日公布民調，無論國民黨派誰，賴清德的支持度都第一，而藍營中侯友宜的支持度又比郭台銘高。不過另一份QuickseeK民調中心則顯示，國民黨提名郭台銘比較有勝算，與賴清德的差距只有2.6%。但台灣民意基金會民調中，柯文哲的民調還超過郭台銘。

藍提侯友宜有優勢

台灣民意基金會16日發布的民調顯示，賴、侯、柯三人競爭時，最新民意顯示，36%支持賴清德，28%支持侯友宜，25%支持柯文哲。賴清德領先侯友宜8.2%，侯友宜領先柯文哲2.5%。如果是賴清德、郭台銘、柯文哲三人競爭，39%支持賴清德，25%支持柯文哲，24%支持郭台銘。賴清德領先郭台銘15%，柯文哲反而還領先郭台銘0.1%。

國民黨總統提名相比，42%支持侯友宜，29%支持郭台銘，未決定或沒意見的游離選民約29%。侯友宜領先郭台銘12.7%。不過先前台灣民意基金會民調也指出，47.3%民眾不樂見民進黨繼續執政，51.1%民眾不支持民進黨完全執政，但因為國民黨尚未提名總統候選人，有21%國民黨選民跑去支持柯文哲。

游盈隆觀察，賴清德支持度有明顯起伏，最低是二月27.7%，最高是三月36.2%，四月是33.4%，現在則是35.8%，似乎尚未受到近期飽受各方攻擊的影響。他說，清德目前與侯友宜的距離已拉開到8.2%，未來要看是否能維持這樣的差距。

郭較能吸白選票

另外一份由QuickseeK所做的民調則顯示，2024總統大選在藍、綠、白三腳督的情況下，若國民黨提名郭台銘對戰賴清德、柯文哲，郭台銘可以拿到29.4%的支持度，與賴清德32.0%，雙方落差為2.6%。若國民黨派出侯友宜應戰，則可以拿下23.9%的支持度，與賴清德的支持度落差擴大到9.4%，而柯文哲的支持度也躍升為26.0%，位居第二。

進一步從交叉分析來看，賴清德已經穩定獲得85%左右的民進黨支持者的支持。在國民黨候選人尚未明朗的情況下，郭台銘與侯友宜大約獲得共58%左右的國民黨支持。其中值得注意的是台灣民眾黨的支持者，在國民黨提名郭台銘的情況，有2成左右會轉為支持郭台銘；但在國民黨提名侯友宜時，只不到1成會選擇支持侯友宜。

非綠聯盟可政黨輪替

本次民調也詢問，若國民黨與民眾黨合作推出參選組合，由柯文哲擔任副手的情況下，則不論國民黨推出郭台銘或是侯友宜，皆可勝過民進黨的「賴蕭配」。「郭柯配」的支持度以41.4%勝過「賴蕭配」32.3%，支持度差約10%；若是「侯柯配」，兩人支持度將以39.2%勝過「賴蕭配」33.2%，雙方的支持度差6%。

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