郭台銘放大絕也沒用？ 邱毅爆「侯友宜周三已備大型慶功宴」：被耍了

國民黨總統徵召人選明（17）日出爐，到底鴻海創辦人郭台銘跟新北市長侯友宜誰會出線？外界沸沸揚揚，但前立委邱毅認為，黨主席朱立倫早已定案，並爆料侯友宜陣營已在周三晚上準備了大型慶功宴，「郭台銘無力回天，印證這只是一場被耍弄的政治遊戲而已」。

邱毅臉書發文指出，即使確認國民黨中央已內定侯友宜，並且周三就會正式徵召提名，但郭台銘仍沒有洩氣，還在做最後的奮力一搏。剛過去的周末，郭台銘有三大動作，一是密會柯文哲，傳遞出只有他有能力促成藍白合，也算是對朱立倫的逼宮出擊。

二是在金門發表「兩岸和平宣言」，這個動作顯示郭台銘對兩岸政策的觀點，除了堅持反台獨主張外，也展現對兩岸走向和平發展的積極性。邱毅說，「此舉果然遭致民進黨及國民黨獨台勢力的強烈攻擊，但也突顯了郭台銘的魄力和理想性」。

第三點則是赴雲林與韓國瑜會見，邱毅認為這個會面很關𨫡，「看點有三：一是韓國瑜同意公布兩人合照，等於公開表明支持郭台銘。二是兩人會面是由張榮味牽頭陪同，張榮味是雲林的龍頭老大，他是老縣長，妹妹是現任縣長，女兒是前立委，他幾乎可與雲林藍營畫上等號。三是朱立倫曾試圖阻止郭韓見面，但失敗。兩人會面後，朱立倫退而求其次，要求別公開會面消息，又失敗。最後，朱立倫再要求不可公開兩人親密合照，結果還是失敗」。

鴻海創辦人郭台銘（左）與高雄市前市長韓國瑜會面，兩人都強調要凝聚最大力量，下架貪腐集團。圖／取自郭台銘臉書

邱毅表示，郭台銘周末的三招放大絕，會不會改變朱立倫的決定，「我明確的說『不會』。朱立倫早已吃了秤砣鐵了心，而且侯友宜陣營在周三晚，都已準備好大型慶功宴。所以，郭台銘無力回天，印證這只是一場被耍弄的政治遊戲而已」。

邱毅強調，真正值得關注的是，周三朱立倫正式徵召侯友宜以後，郭台銘會怎麼反應，下一步會怎麼走？