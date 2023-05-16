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郭台銘訪鍾東錦：一定團結

聯合報／ 記者范榮達李成蔭翁至成／連線報導
爭取國民黨2024總統參選人的鴻海創辦人郭台銘（右）昨天前往苗栗玉清宮參拜，陪同的苗栗縣長鍾東錦（左）也拜託民眾支持郭台銘。記者胡經周／攝影
爭取國民黨2024總統參選人的鴻海創辦人郭台銘（右）昨天前往苗栗玉清宮參拜，陪同的苗栗縣長鍾東錦（左）也拜託民眾支持郭台銘。記者胡經周／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨到苗栗拜會縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人，會中共識認為藍軍不是誰配誰的問題，而是團結勝選的唯一目標。是否有信心獲徵召？郭說，他有百分之九十九點九九九九的信心，即使沒出線，藍軍團結都不一定會贏，更何況分裂，「我們一定會團結」。

郭台銘昨上午十時先在縣議會舉行新藍海世代交流分享會，再轉往玉清宮與鍾東錦等人會合參拜，郭並與鍾東錦、徐耀昌等人會談十多分鐘。

郭台銘會後表示，明天國民黨公布徵召人選，他有百分之九十九點九九九九的信心，並承諾會給大家不一樣的台灣。記者追問，若未獲國民黨徵召，會不會支持徵召的人？

郭說，團結都不一定會贏，更何況分裂，我們一定會團結，還表示沒必要向侯友宜、高雄市長韓國瑜粉絲喊話，而是對中華民國粉絲喊話。

對於郭台銘來訪，鍾東錦說，「我支持藍軍提名的總統參選人」，郭來苗栗，他是盡地主之誼，他在會談中，特別提到縣府財政問題，希望郭台銘如果有機會當選總統，可以多關照；如果是新北市長侯友宜、民進黨主席賴清德或台北市前市長柯文哲等人來，他還是會希望協助苗栗。

2024大選 總統大選 郭台銘 鍾東錦 侯友宜 徐耀昌 韓國瑜 賴清德

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