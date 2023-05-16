聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭侯爭掀牌前夕 藍委焦慮

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨即將在17日中常會確定2024總統候選人，對於國民黨中常會完成徵召人選，立委賴士葆表示：我們都不知道，真的所有的立委都不知道。記者邱德祥／攝影
國民黨即將在17日中常會確定2024總統候選人，對於國民黨中常會完成徵召人選，立委賴士葆表示：我們都不知道，真的所有的立委都不知道。記者邱德祥／攝影

國民黨預計明天中常會公布總統徵召人選，新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘誰出線即將揭曉，不少黨內立委昨天發言謹慎，但頗為焦慮。國民黨立委賴士葆表示，黨主席朱立倫不斷強調要提名一組「最強的戰隊」，但到底是怎麼、怎麼安排？「真的所有立委都不知道」。

不具名立委表示，現在各種傳言、風聲意義都不大，但國民黨提名時間較晚，黨內浮現的焦慮氛圍很正常；無論誰出線，「黨內小雞」最期待的是後續兩人能攜手合作，全力爭取勝選目標。

被問到徵召人選話題，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，在黨中央公布之前，他不受訪。賴士葆受訪表示，國民黨徵召的總統人選就要掀牌了，接下來如何整合非常重要；國民黨必須團結，才有辦法整合「非綠」力量挑戰民進黨，由於郭、侯之間只能提名一人，希望兩人都是君子之爭。

國民黨立委李德維說，黨最後會徵召誰角逐二○二四總統大選，絕對不是為了誰的政治前途，而是基於全民福祉考量；到目前為止，黨中央口風很緊，對於到底提名誰，沒有人知道答案，所以大家都很緊張，但不要因為緊張而亂了腳步。

對於郭侯之爭進入白熱化，李德維說，對侯友宜而言，雖然現在是新北市長，一旦被國民黨徵召，侯友宜就有參選正當性；但無論如何，國民黨中常會明天召開，兩人踏穩步伐，做好自己最重要，不只黨內在看，外界也相當矚目。

2024大選 總統大選 侯友宜 賴士葆 李德維 朱立倫 郭台銘

延伸閱讀

侯友宜稱守護孩子安全的路 民進黨：空話、表面功夫

民進黨批侯友宜說空話 新北市府批：政治操作抹滅人性

3歲童斑馬線遭撞亡 侯友宜：痛定思痛才是最真切悼念

影／國民黨總統大選誰出線？賴士葆：希望繼續君子之爭

相關新聞

國民黨總統人選亮牌前 朱立倫夜會郭台銘、侯友宜

國民黨規畫明天中常會徵召提名總統參選人，昨晚黨主席朱立倫會見鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜，向兩人說明民調和徵詢結果。...

冷眼集／國民黨徵召掀牌之日 該承擔的要承擔

國民黨總統人選徵召提名，黨主席朱立倫昨晚與鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會面，提名人選已確定。用徵召而不是初選，提名主...

中常委角力 沈智慧提案徵召郭台銘

國民黨徵召何人參選總統，引發黨內中常委角力。中常委沈智慧在中常會連署提案，建請國民黨主席朱立倫徵召郭台銘成為二○二四總統...

郭侯爭掀牌前夕 藍委焦慮

國民黨預計明天中常會公布總統徵召人選，新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘誰出線即將揭曉，不少黨內立委昨天發言謹慎，但頗為焦...

侯派蔣根煌 提前回台力挺

國民黨中央明天中常會，預計宣布總統參選人，熱門人選新北市長侯友宜昨天待在市府開會，刻意低調。對於挺侯、挺郭派大角力，有人...

郭台銘訪鍾東錦：一定團結

鴻海創辦人郭台銘昨到苗栗拜會縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人，會中共識認為藍軍不是誰配誰的問題，而是團結勝選的唯一目標。是否...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦