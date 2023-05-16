郭侯爭掀牌前夕 藍委焦慮

國民黨預計明天中常會公布總統徵召人選，新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘誰出線即將揭曉，不少黨內立委昨天發言謹慎，但頗為焦慮。國民黨立委賴士葆表示，黨主席朱立倫不斷強調要提名一組「最強的戰隊」，但到底是怎麼、怎麼安排？「真的所有立委都不知道」。

不具名立委表示，現在各種傳言、風聲意義都不大，但國民黨提名時間較晚，黨內浮現的焦慮氛圍很正常；無論誰出線，「黨內小雞」最期待的是後續兩人能攜手合作，全力爭取勝選目標。

被問到徵召人選話題，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，在黨中央公布之前，他不受訪。賴士葆受訪表示，國民黨徵召的總統人選就要掀牌了，接下來如何整合非常重要；國民黨必須團結，才有辦法整合「非綠」力量挑戰民進黨，由於郭、侯之間只能提名一人，希望兩人都是君子之爭。

國民黨立委李德維說，黨最後會徵召誰角逐二○二四總統大選，絕對不是為了誰的政治前途，而是基於全民福祉考量；到目前為止，黨中央口風很緊，對於到底提名誰，沒有人知道答案，所以大家都很緊張，但不要因為緊張而亂了腳步。

對於郭侯之爭進入白熱化，李德維說，對侯友宜而言，雖然現在是新北市長，一旦被國民黨徵召，侯友宜就有參選正當性；但無論如何，國民黨中常會明天召開，兩人踏穩步伐，做好自己最重要，不只黨內在看，外界也相當矚目。