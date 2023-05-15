戰況拉鋸 國民黨中央沙盤推演

藍營徵召 侯郭爭鋒 製表／政治中心 國民黨中常會預計本周三徵召總統參選人，根據過去經驗，中常會前由黨主席朱立倫所召集的中央提名委員會會先開會討論，會中無異議之後，才會送到中常會討論通過。

黨務人士指出，長久以來，中常會很少使用舉手或投票表決，多半都是共識決；前幾次的總統參選人提名，幾乎都是一人徵召，上一次則是全民調，因此現場都無異議；若現場意見不一，則採取協調。這次情況特殊，黨主席可能與幕僚事先沙盤推演，並分頭對中常委一一電話溝通。

國民黨人士表示，鴻海創辦人郭台銘近期爭取黨內支持十分積極，提名可能面臨拉鋸。黨務人士表示，黨中央會如何應對，大概要到周二中午情況會比較明朗，郭台銘的態度與反應相當關鍵。

對於徵召提名時程，國民黨人士說，要看態勢連動的整合狀況，若順暢，可以維持原本周三提名，但若真的需要拉長跟主要參選人及黨內的整合時間，也不會拖過一周，會在周六前宣布，然後在次周的中常會追認。