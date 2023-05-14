郭侯之爭將揭曉 藍黨中央備戰

國民黨預計十七日徵召提名總統參選人，傳出國民黨中央在徵詢國民黨立委意見時，有約廿位支持新北市長侯友宜，僅四、五位支持鴻海創辦人郭台銘。郭台銘辦公室對此表示，沒有回應。昨天陪同郭赴金門的藍委陳玉珍表示，現在沒必要故意放風向，「周三徵召哪一位，大家都是要團結。」

陳玉珍證實，她接到國民黨秘書長黃健庭的詢問電話，並向黃表態支持郭台銘，其他立委應該也有被詢問。

陳玉珍表示，她曾在立法院詢問黨內立委，支持郭有十六位，支持侯十三位，支持郭比侯多，也許有些委員不好意思，也許挺侯派委員去問時「支持侯的就會比較多」。

陳玉珍指出，所謂「挺郭的比較少」這種說法，應該不是黨中央傳出來的，黨中央已澄清絕對沒有內定，「我想是某些人放風向」，但她認為人選揭曉之後大家就會團結，實在沒必要這時候故意放風向，大家一定要團結。

被媒體報導是少數被徵詢時表態挺郭台銘的國民黨立委吳斯懷受訪僅表示，沒有過多評論，但他認為放話的做法不厚道，國民黨應記取過去分裂的教訓。

黨內挺侯擁郭意見分歧，恐不利未來整合，親侯人士昨天表示，目前大家都是「主要候選人」，一旦最強人選出來，就必須負起最大責任，讓黨內團結並定於一尊，因為最終目標不是五月十七日，是在明年一月十三日贏得總統大選。

郭侯之爭即將揭曉，據了解，黨中央正進行最後階段的彙整意見及內參民調，黨中央、黨團及智庫都已進入備戰狀態，著手準備藍營未來可能提出的政策、政見及議題相關資料，待提名人選確定，正式啟動大選作戰模式。