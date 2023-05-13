郭台銘金門拋「和平宣言」 侯友宜佛誕節談「兩岸和平」

國民黨預計下周完成總統參選人徵召提名，聲勢最高的新北市長侯友宜接連兩天宗教行程，昨至新北板橋慈惠宮參拜媽祖，今到台北世貿參加國定佛誕節浴佛祈福法會，致詞格局更提升至兩岸和平，與遠在金門發表「和平宣言」的鴻海創辦人郭台銘互別苗頭，頗有較勁意味。

侯友宜致詞說道，今年2月份大家最敬佩的星雲法師圓寂，對他表示感念外，也對他所遺留下來的職志，能永續推動下去。

他提到，今天一進來看到滿滿的攤位，裡面有星雲法師的回顧展，也有很多素食推動、業者一起配合。新北市致力推動食農教育，讓孩子從小就知道如何吃得健康、安心，新北市推四加一安心蔬菜政策，也鼓勵學生在學校種植有機蔬菜，讓有機蔬菜跟生活產生連結，從孩子教育開始，讓大家都能夠永續愛地球環境的觀念。

侯友宜接著話鋒一轉，今天藉著佛誕節，也是浴佛祈福的好日子，他來到這個地方，要在這邊跟大家共同打拚，能夠永續繁榮，最重要的是安定，唯有安定，才能夠永續繁榮。「我們祈求有一個節能減碳愛地球的環境以外，更重要的，我們希望國家能夠安全、兩岸能夠和平，人民安心才會安定，我們才會永續。」

侯友宜提到，謝謝星雲大師在世時給大家很多啟示，他個人感同身受，星雲大師的慈悲讓他站在這裡，他會秉持星雲大師的遺願，繼續愛地球、洗滌人心，讓人民身心靈能夠得到安定，這也是全台灣人民所盼望的，大家繼續加油向前走，台灣一定會愈來愈好。

至於郭台銘今天遠赴金門提「和平宣言」，侯友宜活動前受訪表示，兩岸和平、國家安全是我們全台灣人民所最盼望的，我們大家要有共同這樣一個信念，所以大家一定要團結，讓我們國家因為和平能夠讓人民過更幸福的好日子。

被問及郭台銘指大陸把台灣推到戰場邊上，甚至說九二共識有高度未來性。侯友宜認為，我們大家有一個共同目標，能夠讓社會公平、兩岸和平、國家太平，這才是我們最主要目標跟方向。台灣這塊土地，包含澎湖、金門跟馬祖，大家要心連心走在一塊，守護國家的安全，這是我們大家最重要在關鍵時刻，一定要凝聚對內的向心力。