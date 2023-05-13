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兩人夜會 柯問郭「不知規則還去比賽」

聯合報／ 記者歐陽良盈程遠述／台北報導
民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘。本報系資料照片
民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘。本報系資料照片

鴻海集團創辦人郭台銘十日晚間與民眾黨主席柯文哲會面，柯文哲昨天證實此事，他表示，郭台銘最近到處請益，當晚以簡訊邀約去他家，他不方便拒絕，就讓他來了，但時間已晚，沒辦法談什麼，雙方交換意見時，他還問郭，「你連國民黨徵召比賽規則是什麼都不知道，還要參加比賽？」郭則回「會努力爭取支持」。

柯文哲說，當天雙方會面不到半小時就結束，郭台銘是去表達善意；至於是否聊到「郭柯配」或藍白立委合作，他說，「ＸＸ配或立委都沒談到」。至於若郭台銘未獲徵召會怎麼樣？柯說無法替郭回答。郭台銘辦公室表示「沒有回應」。

對於郭柯會面，國民黨主席朱立倫昨表示，看到郭台銘和柯文哲見面，擔憂的可能是民進黨，過兩天如果新北市長侯友宜和柯文哲見面，擔憂的又是民進黨。他說，希望在野朋友團結合作，不管在總統大選或立委選舉，各項議題上都能團結合作。媒體追問是否有掌握郭台銘與柯文哲動向？朱立倫回應「一定是有的」。

2024大選 總統大選 郭台銘 柯文哲

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