觀察站／國政模擬考 侯順利闖關

新北市議會民進黨黨團昨天最後一天總質詢，市長侯友宜歷經一周的狂炸，反而透過總質詢將兩岸、外交等「總統級」議題愈講愈清楚，「反台獨」、「反一國兩制」、「黑道就是要消滅」等論述，有備而來的態勢，在質詢下半場「反殺球」，可說順利通過二○二四大選模擬考。

侯友宜過去以「侯侯做代誌」等無限迴圈避談市政以外議題，且沒有實質的兩岸外交論述，讓藍營擔心侯在議會總質詢時，面對綠營國政題連發會失分。不過，除了上半場一度被民眾黨議員問倒，數度連說「你說你說」惹議，下半場卻藉由民進黨團砲火，將自身格局提升到「總統規格」。

民進黨重砲手議員輪番上陣，想以「九二共識」等藍營軟肋殺球，但侯友宜反而數度以「中華民國」牌回擊，明確闡述「反台獨、反一國兩制」等兩岸論述。當議員攻擊新北治安，要侯去喬黑道不要開槍時，侯反殺球直指中央未把槍枝進口源頭管好，還以閩南語回嗆「我跟黑道勢不兩立，喬什麼喬，好膽就來，我就辦你」。

民進黨曾在議會殿堂，將高雄市前市長韓國瑜貼上「草包」標籤，傷害擴及韓的總統大選，許多綠營議員也想如法炮製攻向侯友宜，但侯反而讓綠營鎩羽而歸，即便鴻海創辦人郭台銘全台走透透，侯發展出的論述，沒有讓他被困守議會。

侯友宜暫且通過「國政模擬考」，但郭台銘昨在侯友宜本命區拜廟、大造勢，氣勢不俗，距離黨內提「最強候選人」不到一周，顯然侯仍不能鬆懈，二○二四正式考題才剛要登場。