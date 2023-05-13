聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／國政模擬考 侯順利闖關

聯合報／ 記者張曼蘋
新北市長侯友宜昨天赴新北市議會備詢。記者余承翰／攝影
新北市長侯友宜昨天赴新北市議會備詢。記者余承翰／攝影

新北市議會民進黨黨團昨天最後一天總質詢，市長侯友宜歷經一周的狂炸，反而透過總質詢將兩岸、外交等「總統級」議題愈講愈清楚，「反台獨」、「反一國兩制」、「黑道就是要消滅」等論述，有備而來的態勢，在質詢下半場「反殺球」，可說順利通過二○二四大選模擬考。

侯友宜過去以「侯侯做代誌」等無限迴圈避談市政以外議題，且沒有實質的兩岸外交論述，讓藍營擔心侯在議會總質詢時，面對綠營國政題連發會失分。不過，除了上半場一度被民眾黨議員問倒，數度連說「你說你說」惹議，下半場卻藉由民進黨團砲火，將自身格局提升到「總統規格」。

民進黨重砲手議員輪番上陣，想以「九二共識」等藍營軟肋殺球，但侯友宜反而數度以「中華民國」牌回擊，明確闡述「反台獨、反一國兩制」等兩岸論述。當議員攻擊新北治安，要侯去喬黑道不要開槍時，侯反殺球直指中央未把槍枝進口源頭管好，還以閩南語回嗆「我跟黑道勢不兩立，喬什麼喬，好膽就來，我就辦你」。

民進黨曾在議會殿堂，將高雄市前市長韓國瑜貼上「草包」標籤，傷害擴及韓的總統大選，許多綠營議員也想如法炮製攻向侯友宜，但侯反而讓綠營鎩羽而歸，即便鴻海創辦人郭台銘全台走透透，侯發展出的論述，沒有讓他被困守議會。

侯友宜暫且通過「國政模擬考」，但郭台銘昨在侯友宜本命區拜廟、大造勢，氣勢不俗，距離黨內提「最強候選人」不到一周，顯然侯仍不能鬆懈，二○二四正式考題才剛要登場。

2024大選 總統大選 侯友宜 九二共識

延伸閱讀

國民黨中央徵召彙整意見最後階段 約20名藍委表態挺侯友宜

參訪新加坡4天3夜被指太倉促 侯友宜回應了

再被問500萬搓湯圓事件 侯友宜：沒有這回事、不要雙重標準

侯友宜盼中央管理槍枝 陳建仁：地方負責查緝

相關新聞

幕後／朱立倫5/17徵召最強人選 周一二朱郭侯「會前會」

國民黨預計下周十七日完成總統參選人徵召提名，聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘呈現競爭態勢。據了解，這周末黨中央...

與郭合體十指緊握 侯友宜：心有靈犀

國民黨預計下周三徵召總統參選人，聲勢最高的新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘，昨天一早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式，郭侯「十...

觀察站／國政模擬考 侯順利闖關

新北市議會民進黨黨團昨天最後一天總質詢，市長侯友宜歷經一周的狂炸，反而透過總質詢將兩岸、外交等「總統級」議題愈講愈清楚，...

踩侯友宜大本營…張忠謀妻、曾馨瑩皆到場 郭台銘板橋造勢吐6字政見主張

國民黨預計17日徵召提名總統參選人，積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘今在新北市板橋舉行造勢，現場以感恩母親節音樂會方式進行...

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 賴清德、蔣萬安互動熱絡

北市松山慈祐宮今年適逢建宮270周年，廟方昨辦媽祖聖誕三獻禮，副總統賴清德、台北市長蔣萬安先後抵達，慈祐宮董事長陳玉峰指...

傳20藍委挺侯 朱517前會侯郭

國民黨預計五月十七日完成總統參選人徵召提名，聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘呈現競爭態勢。據了解，這周末黨中央...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦