與郭合體十指緊握 侯友宜：心有靈犀

國民黨預計下周三徵召總統參選人，聲勢最高的新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘，昨天一早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式，郭侯「十指緊握」對著鏡頭合影。這也是郭宣布爭取國民黨總統候選人後二人首次同框。侯在議會被問到是否受邀造勢時說，「我知道有這場，『心有靈犀一點通』，大家互相加油，讓郭董事長能為國家、為人民多做事」。

郭台銘持續爭取藍營提名，昨上午先從「起家廟」慈惠宮出發。郭台銘、侯友宜先後相差半小時抵達，郭走上前向侯友宜致意，兩人一起點燃起馬炮，侯也貼心提醒郭聲音很大、要摀耳朵。隨後一聲巨響，煙霧彌漫，兩人面帶笑容握手交談。

致詞時，郭侯都打出「媽祖牌」，郭台銘說，他在媽祖宮裡出生，從板橋國小畢業，這是他的根、他的源，是生他、養他、育他的天上聖母的聖地，希望媽祖能夠帶給兩岸和平，帶給台灣經濟繁榮。

侯友宜也說，他出生嘉義朴子配天宮旁，媽祖疼惜每一個人，要用這種心情 ，大家一起團結一起走。媒體詢問，不管國民黨徵召誰，是否都可以合作。郭僅笑回，「祕密」。

昨是民進黨團總質詢最後一天，議員們拉起白布條，高喊「市長別落跑、等你審預算」，期間侯想離開備詢台，但遭議員阻止。侯友宜表示，一起守護中華民國，讓新北市進步，讓人民可以安心。

議員輪番問「侯郭配」的可能性？侯表示，人生有很多如果，「最重要是做你自己」。侯也說，選舉要選上才能夠做事，但是選上之後，做不到讓社會安定、人民安心，就會給國家、人民帶來艱辛歲月，不是大家樂見的。

議員追問侯郭是否整合完成，侯笑答，大家都是好朋友，為國家做事都是好事，「我的敵人只有作奸犯科的人。」

郭台銘昨晚到侯友宜「大本營」板橋，進行徵召前最後一場造勢，全場約五千人坐滿舞台前椅子，不少支持者揮舞國旗、戴國旗帽表達力挺。國民黨彰化縣議會議長謝典林、新北市議員林國春及新北市議員林金結也為郭站台。

郭台銘妻子曾馨瑩、胞弟郭台強、女兒郭曉玲，以及台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬也陪同郭台銘在台上致詞，有支持者上台送上「兩岸和平」標語。中途下雨時，郭則脫下帽子，稱「要和大家一起淋雨」。

昨晚造勢現場以感恩母親節音樂會方式進行，調性溫馨。郭台銘獻唱母親節歌曲，重申「零到六歲國家養」政見。他說，沒有母親會想要兒子上戰場，台灣要和平不要戰爭，今天他將到金門，提出「和平宣言倡議」。

郭：扯到政治 ＢＮＴ不敢來

【記者沈能元／台北報導】鴻海創辦人郭台銘昨出席永齡健康基金會與台大癌醫中心合辦的「First Love」音樂會活動，提及幾個月前與ＢＮＴ公司談癌症疫苗合作相關事宜，本來要合作，但覺得會牽扯到政治，「人家就不敢來了。」他也表示，政府在照顧國人健康、健保、醫療技術、護理人員待遇等有改善空間。