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9月將出國訪美？侯友宜：目前沒計畫但隨時可以交朋友

聯合報／ 記者江婉儀李定宇張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴新北市議會備詢。記者余承翰／攝影
新北市長侯友宜今天赴新北市議會備詢。記者余承翰／攝影

新北市長侯友宜被外界猜測是國民黨總統可能提名人選之一。民進黨蘇系議員今針對外交及訪美議題質詢，侯友宜表示，自民黨拜訪是因總質詢無法見面，另現在沒有訪美計劃，但隨時可以跟國際交朋友。

李余典表示，日本自民黨近日有來台，除了拜會總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長陳建仁，連國民黨主席朱立倫跟台北市長蔣萬安都有見面，為什麼沒有找侯友宜。他們關心市長未來前途，可以犧牲總質詢時間，了解台日關係，不要被議論紛紛。

侯友宜表示，可惜是他都在議會，無法見面，所以有送禮物，所有禮貌性義務都有做。青年局長邱兆梅補充，原本有這個安排，雙方確實對過行程，調整過兩三次，後來確定無法見面覺得很可惜，也有交換訊息，希望未來可以再見面。

市議員邱婷蔚表示，他們質詢都被說黑侯行動，但過了那麼久還被繼續講，那一定是國民黨的人，且市府自己沒有對外說清楚參訪行程，這些事情本就該知道，是市府自己限市長於不義。

邱婷蔚表示，聽說侯友宜9月要去美國，那會以什麼身份去？市長身份敏感，說清楚就不會以訛傳訛，還被說民進黨新北市議員很不會質詢，但沒有人要把市長困在新北，難不成要把侯友宜的手腳綁起來嗎？且現在就有一位新北議員在美國打卡，已經被揣測是去幫侯友宜的美國行探路。

聽到邱婷蔚詢問是否9月要去美國，侯友宜連三次問「據說？」，還反問邱婷蔚「是據誰說？」，他現在沒有這個計畫，但隨時可以跟國際交朋友，也讓台灣更好。對於議員出國，侯友宜表示他不知道，且議員自己出國也不會跟他說，大家都是為了地方打拚。

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