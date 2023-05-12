2024總統大選國民黨下週徵召 吳子嘉曝5月民調：「他」下滑了
2024總統大選日漸逼近，副總統賴清德代表民進黨參選已成定局，民眾黨主席柯文哲也登記參加黨內初選，而國民黨主席朱立倫表示，確定會在本月17日徵召最強的候選人。對此，媒體人吳子嘉表示，國民黨的初選搶盡媒體版面，賴清德5月民調下滑了。
吳子嘉昨（11）日在節目《關鍵時刻》中提到，國民黨的初選從來沒有被社會重視過，但是今年完全不一樣，國民黨的初選搶盡媒體版面。吳子嘉坦言現在是民進黨最強、國民黨最弱的時候，結果賴清德5月的民調卻下滑，「因為國民黨把版面全部搶完了，看來朱立倫還是很有作為，不管他怎麼弄，初選過程還是熱鬧不已」。
吳子嘉表示民進黨並沒有占到便宜，不管國民黨最後提名誰，都還是國民黨占便宜。最後，吳子嘉指出柯文哲也是真正占便宜的人，因為柯文哲的民調一直上揚，原本預測他根本不會當選，可是從民調來看，他現在很「補」。
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