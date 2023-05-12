徵召侯友宜恐激怒郭台銘 邱毅：朱立倫私心卻助蔡政府脫困

中華亞太菁英交流協會11日公布總統大選最新民調，鴻海創辦人郭台銘超越新北市長侯友宜。前國民黨立委邱毅指出，未來發展對侯越來越不利，然而國民黨仍打算徵召侯參選總統，他質疑，「朱立倫這一明顯夾帶私心的動作，反而幫助了蔡英文和民進黨脱困」，甚至可能激怒郭，讓他與民眾黨參選人柯文哲合作。

邱毅在臉書發文表示，「最新出爐的民調結果，郭台銘超車侯友宜，首現郭侯黃金交叉局面，目前郭的趨勢往上，侯的趨勢往下，因此未來的發展對侯友宜越來越不利」。

邱毅指出，「郭台銘在台中的造勢活動，七點五十分郭台銘大進場時，現場人數突破二萬人，比高雄場、屏東場還熱。相對的侯友宜卻被困在新北市議會，而新北市治安也亮紅燈，最近頻頻出現槍擊殺人案。昨天甚至還有行刑式槍決的屍體出現，這對侯友宜投入大選，造成了更大的牽絆作用」。

朱立倫決定在下周5月17日，宣布國民黨徵召人選。邱毅說依內線消息應該就是侯友宜，證實先前傳出國民黨中央內定侯友宜是個事實，「可是郭台銘明明民調已超車侯友宜，而且還在穩定上升中，此時朱立倫撇開客觀數據徵召侯友宜，要如何讓郭台銘服氣，讓郭台銘支持者接受，會不會因此逼反了郭台銘呢？」

邱毅表示，郭台銘最近猛打「大小姐阻擋疫苗採購，草菅人命」，令民進黨和蔡英文手忙腳亂、焦頭爛額，郭已成為反綠聯盟共主，「朱立倫這一明顯夾帶私心的動作，不是反而幫助了蔡英文和民進黨脱困」。

邱毅也回憶2016年的往事，當時他與蔡正元蔡英文和其家族炒作房地產圖利，連打十天弊案，朱立倫卻突然下令喊停打弊案動作，使得蔡英文絕處逢生，敗部復活，最後蔡英文大勝朱立倫300多萬票，創下台灣選舉史最大差距記錄。

邱毅質疑現在朱立倫似乎重施故技，本來郭台銘揭露大小姐阻擋疫苗採購，已打著蔡英文的七寸，「朱立倫卻在此時提前徵召民調已落後的侯友宜，還放出消息，說是害怕郭台銘暴走。一切一切的不合理，不僅再度幫助蔡英文脱困，也可能徹底激怒郭台銘，促成郭柯合軍的局面」。