受邀參加郭台銘今晚造勢？ 侯友宜：心有靈犀一點通

鴻海創辦人郭台銘今晚將在新北市板橋辦造勢活動，被視為踩場新北市長侯友宜本營。侯友宜今總質詢被問到是否有受邀，他說，新北市人回來新北，是人之常情、合情合理，早上遇到但話都沒說到，「我知道有這一場，『心有靈犀一點通』。」

邱婷蔚先是就上午侯郭合體的畫面問侯友宜「被牽手有嚇到」，侯友宜立刻否認地說，「我不知道他有來，我沒有想到郭董會來，媽祖生日這是我每年都會去慈惠宮拜拜，這行程很早就排好，只是沒想到郭董會來，我看到他也很歡喜，郭台銘也是這裡長大的，很歡迎他來新北市。」

邱也追問兩人是否已整合完成，政治上無永遠的敵人，未來會是「郭侯配」、「侯郭配」？侯友宜笑答，大家都是好朋友，大家為國家做事都是好事，「我的敵人只有作奸犯科的人，大家認真打拚好好做事情。」

議員張維倩上陣，也問侯友宜是否認同郭台銘是「新北榮耀子弟」。侯友宜說，郭在新北市出生，在整個經濟產業扮演舉足輕重的位置，當然這是我們新北市的榮耀，能夠白手起家，對這些人都很敬佩，當然郭董、台積電創辦人張忠謀等大老闆都是，都能創業出來在台灣產業扮演舉足輕重。

郭今晚將在板橋辦造勢，侯友宜也說，新北市人回來新北是理所當然的，就跟他回去嘉義的媽祖廟拜拜時，也有很多人跟他打招呼，是一樣的心情，人家回來板橋就要歡迎他，郭回來新北市也是理所當然的，「人之常情、合情合理。」

至於上午有無受邀參加郭晚上造勢？侯友宜笑說，當下記者這麼多人，話都沒說到，他知道有這一場，「心有靈犀一點通」，大家互相給他加油打氣，讓郭董事長能多為國家、為人民多做事。

張維倩追問侯友宜晚上行程間有空檔，是否會出席造勢？侯友宜則未正面回應地說，「其實很多人都要找我，每天都在總質詢。」最後議員們上台上自製郭台銘晚會的邀請卡，而侯全程面露微笑。