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郭台銘狂攻BNT議題 評論員：打在民進黨、傷在侯友宜
image source：FB/郭台銘
文/陳宣懿
郭台銘重提買BNT疫苗遭蔡政府阻擋，還公開點名前總統府秘書長李大維傳話，「大小姐說，你還是不要買了」。對此，時事評論員李正皓直言，郭台銘追打BNT議題就是為了選舉，所有事件的當事人，只有郭台銘要選舉。李正皓認為，「打在民進黨、傷在侯友宜」，打BNT議題最緊張的是侯友宜，因侯友宜這幾天已經被邊緣化了，郭台銘的策略跟去年新竹市長選舉完全一樣，盛傳國民黨「內定」徵召的新北市長侯友宜現在的狀態，非常類似當時的新竹市長候選人林耕仁。
郭台銘近三日熱門關鍵字 「BNT、疫苗、大小姐」入列
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/07～2023/05/10）統計調查，近期引發熱烈討論話題的郭台銘，近三日的網路熱門關鍵字，包含BNT疫苗採購案衍生出「李大維、傳話、大小姐、台積電、慈濟」字詞入榜，還有總統初選的相關字詞「總統、造勢、高雄鳳山」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
郭台銘屏東造勢晚會 立委陳玉珍：挺郭態勢「地方包圍中央」
郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名，10日他在屏東市慈鳳宮前舉辦第二場造勢晚會，國民黨立委中唯一公開表態支持的陳玉珍則擔任助講人。據主辦單位指出，現場湧入約1.8萬至2萬人。陳玉珍表示，不能說複製「韓流」，但挺郭態勢的確是「地方包圍中央」。
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