國民黨用「16型人格測驗」做梗圖諷綠營 年輕人嗨喊：真有料

「MBTI 16型人格測驗」近期在網路上相當夯，受到不少年輕人喜愛。國民黨的Instagram帳號PO出一張模仿該測驗的梗圖，嘲諷民進黨和副總統賴清德，臉書粉專「政客爽」也轉貼該文案，直呼「國民黨能突破同溫層，真的必須稱讚一下」。

國民黨日前在Instagram帳號PO出以「民進黨的人格類型：LIAR（說謊者）」為題的文案，藉由梗圖狠酸民進黨，認為他們雙標、健忘、說謊，又喜歡拐彎抹角，甚至有造詞王、國家虧錢隊的風格，發明了「類火車」和「泛社宅」等新名詞，蓋出造價12億卻有許多疏失的新竹棒球場、全民得花費10億幫忙買單的數位身分證計畫，執政期間詐騙集團更明顯增加、治安下滑，人民生活痛苦。

國民黨PO出以「民進黨的人格類型：LIAR（說謊者）」為題的文案。圖擷自kmt_tw

國民黨該則文案獲得3000多個讚，許多網友激動留言，「這個文宣創作是誰？麻煩重用他好嗎」、「國民黨有救了」、「貴黨終於發現有網路的存在」、「哪個天才想的文案」、「製圖達人欸，我會瘋掉」、「這個真的有料，終於有年輕人的加入了」、「是個狠黨」、「這個圖真的好讚」。

對此，「政客爽」也轉貼該文案，表示近期很紅的「MBTI 16型人格測驗」，簡單來說就是做心理測試，然後用關鍵字講出測驗者的人格特質。「政客爽」透露看完網友的反饋後，除了發現留言的幾乎都是年輕人，就連非藍陣營的朋友也願意留言點讚，「國民黨能突破同溫層，真的必須稱讚一下」。