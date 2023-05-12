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郭台銘：莫忘世上苦人多

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在台中舉辦「為台為民、郭台銘」造勢晚會，現場國旗旗海飄揚，氣氛熱烈。郭引用韓國瑜名言「莫忘世上苦人多」，表示若他能成為總統，要用他的國際人脈，把台灣企業帶出去，做生意賺大錢。

郭台銘要在北中南舉辦四場造勢晚會，昨天是第三場，主持人昨晚近八時喊出現場突破兩萬人，頓時歡聲雷動。隨後，郭台銘偕妻曾馨瑩在國旗旗隊簇擁下大進場，熱情郭粉爭相握手、拍照，拉扯間郭的右手背遭抓傷見血，但他仍不斷握手，前後走了十二分鐘，郭一上台更是激動地對台下的支持者敬禮。郭台銘致詞說，鄉親熱情相挺，他很感動，自曝手剛剛有點流血，但也說「這個紅代表勝利」、「你挺我，我一定努力走下去」，向台下群眾深深一鞠躬。

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