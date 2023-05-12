聽新聞
test
0:00 / 0:00
郭台銘：莫忘世上苦人多
鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在台中舉辦「為台為民、郭台銘」造勢晚會，現場國旗旗海飄揚，氣氛熱烈。郭引用韓國瑜名言「莫忘世上苦人多」，表示若他能成為總統，要用他的國際人脈，把台灣企業帶出去，做生意賺大錢。
郭台銘要在北中南舉辦四場造勢晚會，昨天是第三場，主持人昨晚近八時喊出現場突破兩萬人，頓時歡聲雷動。隨後，郭台銘偕妻曾馨瑩在國旗旗隊簇擁下大進場，熱情郭粉爭相握手、拍照，拉扯間郭的右手背遭抓傷見血，但他仍不斷握手，前後走了十二分鐘，郭一上台更是激動地對台下的支持者敬禮。郭台銘致詞說，鄉親熱情相挺，他很感動，自曝手剛剛有點流血，但也說「這個紅代表勝利」、「你挺我，我一定努力走下去」，向台下群眾深深一鞠躬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言