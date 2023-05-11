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為採購疫苗槓政府 郭台銘近半年聲量兩高點都跟BNT有關

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
鴻海創辦人郭台銘。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
鴻海創辦人郭台銘。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

鴻海創辦人郭台銘辦公室指出，BNT疫苗交易取消是因民進黨堅持採購協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」。衛福部長薛瑞元10日表示，沒有這回事，「政府絕對沒有擋疫苗，而是幫忙取得疫苗。另一方面，擋疫苗是我們被擋」。此外，薛瑞元面對立委賴惠員質詢時表示，「我個人對某人的尊敬、敬佩及感謝，逐漸在消失中。」

爭取國民黨總統提名、道歉 登郭台銘聲量最高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/11～2023/05/09）統計調查，近半年郭台銘聲量最高點出現在2023年4月5日，聲量達11萬4,905筆。當天郭台銘指出「台灣需要一個很棒的CEO」，他重申願意爭取國民黨總統提名，並為4年前負氣退黨鞠躬道歉。此外，他也霸氣表示，若最後國民黨民調結果是侯友宜勝出，他也會欣然接受，全力支持侯友宜，不讓民進黨再度執政。

郭台銘近半年兩聲量高點 皆與BNT採購過程有關

聲量第二高點則是出現在2022年12月21日，聲量共11萬3,198筆。當時郭台銘連兩天發文談論BNT雙價疫苗議題，呼籲政府採購BNT次世代疫苗。對此，衛福部長薛瑞元受訪反問「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員？」這番發言引起網友譁然，讓不少人認為薛瑞元失言。

至於聲量第三高點則是出現在2023年5月7日，聲量共9萬5,238筆。當天郭台銘臉書發文揭露BNT採購細節，稱總統蔡英文派前總統府秘書長李大維傳話「這個大小姐說，你還是不要買了。」但李大維表示並無此事，真相為何引發各界關注。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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2024大選 總統大選 郭台銘 BNT

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