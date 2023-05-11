侯友宜：共機不該擾台 和平要良性互動

民進黨新北市議會黨團昨天持續以「總統級」議題猛攻新北市長侯友宜，詢問台灣前途由誰決定、共機擾台等看法，侯友宜說，台灣的前途當然是由中華民國二千三百萬人民決定；共機不應該擾台，和平不能只有單方面，要雙方良性互動。

民進黨新潮流系議員昨輪流上陣，議員戴瑋姍率先開砲，問侯台海穩定是中國內政問題還是全球問題？侯友宜表示「這是兩岸問題，我們叫做中華民國」。戴批侯不敢表述「台灣是台灣，中國是中國」，侯友宜則連說三次「我國就是中華民國」，對於國際社會不承認，要有信心、要走出去，也要讓友邦國多一點。

戴質疑侯不敢反對九二共識，侯友宜立即回，他學法律的當然按照憲法，中華民國是主權獨立國家，有國號、國旗，「你也是中華民國一員啊」。

戴瑋姍說，侯友宜二○一七年出訪中國大陸南京時曾說，對兩岸一家親理念留下深刻印象，「支持兩岸一家親嗎？」侯友宜說，他支持兩岸務實交流，現階段先降低衝突，只要對國家有傷害、敵意，都要強化自我防衛能力；戴瑋姍說「共機擾台就是挑釁，不算一家親嘛」，侯友宜表示「對，這是不應該的」。

議員林秉宥提到，以陸配身分獲得中華民國身分證的「富察」近日遭陸方以「涉嫌從事危害國家安全活動」逮補。侯回應，如果台灣人受到不平等對待，絕對會捍衛中華民國國民權益，人權是全球普世價值，都要受到保護，「我會捍衛所有中華民國人民的人權」。

戴瑋姍、顏蔚慈輪番問侯友宜是否有訪美、訪陸計畫，侯友宜均回應，目前沒這個計畫，自己現在是新北市長，都在新北城市外交。

藍綠通過立委參選提名

【記者劉宛琳、蔡晉宇／台北報導】國民黨中常會昨天通過立委選舉第四梯次提名案，包括台北市第一選區提名張斯綱、台北市第四選區提名李彥秀、彰化縣第一選區提名阮厚爵、彰化縣第四選區提名鄭俊雄。

民進黨中執會昨通過立委初選選區提名候選人，公告五十二參選人，但桃園第五選區初選勝出的議員楊家俍，曾犯「兒童及少年性交易防制條例」放棄提名資格；黨主席賴清德說，對楊退選感到惋惜，此區將改徵召。