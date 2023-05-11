郭台銘：最大派系反對 蔡英文也得妥協

鴻海創辦人郭台銘在臉書公布ＢＮＴ疫苗採購過程，但昨天被問到是否有總統府前秘書長李大維傳話證據、「大小姐」是誰，郭表示，我得到的消息，民進黨內部有不同的派系，有贊成跟反對，最後是強勢的派系贏了，所以小英也得接受派系妥協結果。「最後聽說是強勢的派系贏了」，結果李大維是傳達命令，蔡英文也要接受派系妥協的結果。

據了解，郭台銘前天在臉書指李在前年六月十七日傳話「這個大小姐說，你還是不要買了」，後面沒說完的是「最大派系反對，她也沒辦法，只好妥協」。

據了解，郭台銘一開始先找民進黨立院黨團總召柯建銘，但過幾天過後就接到李大維電話，要他別再找柯，以後由他來負責，還對郭說「門開了」，要郭等候府指示，讓郭一度以為有希望；但六月九日後李大維就對郭已讀不回，直到十七日才致電郭台銘，十八日通知郭到府見蔡英文。

郭台銘雖與台積電一起入府見蔡英文，但後來發展卻沒有想像中順利。據了解，雖然總統府找台積電加入，但台積電高層在七月初私下流傳一封信，抱怨政府還在卡疫苗，郭台銘也有收到。

據悉，郭台銘在十八日當天上午也與慈濟證嚴上人有八分鐘的視訊會議，徐巧芯說，郭台銘也多次向總統說明慈濟要買疫苗，但遭回應「大小姐說不用買這麼多，明年有需要再買」。