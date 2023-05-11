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周志浩：最後新聞稿用台灣 BNT不回信

聯合報／ 記者楊雅棠沈能元／台北報導
針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署昨開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（右）、疾管署副署長羅一鈞（左）說明採購流程。記者曾學仁／攝影
針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署昨開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（右）、疾管署副署長羅一鈞（左）說明採購流程。記者曾學仁／攝影

鴻海創辦人郭台銘重批執政黨疫苗採購弊端，疾管署昨天凌晨一點多發布新聞稿，昨上午舉行「真相只有一個」ＢＮＴ疫苗採購事實公開記者會，製作十五張手板，詳列民間捐贈疫苗時序，並公布四大合約，強調從未用「獨立的台灣政府」等字眼。衛福部薛瑞元受訪時說，「個人對某人的尊敬、敬佩及感謝，逐漸消失中。」

衛福部前部長陳時中昨天表示，當時政府很努力促成四方合約，過河拆橋不是件好事情，可能事情久了大家記憶模糊，郭台銘說法有點選擇性記憶。

衛福部次長、疾管署前署長周志浩提出企業捐贈意向書、企業採購合約、企業捐贈合約及二○二一年一月疾管署和ＢＮＴ採購破局等四大合約，證實內容和職稱使用字詞多為「中華民國衛福部疾病管制署」（台灣），並無「獨立台灣」等字眼。

周志浩說，當時指揮中心與ＢＮＴ洽談疫苗採購，到協商尾聲，ＢＮＴ公司對合約內容、職稱均無意見，「問題出在最後的中文新聞稿」，當時提及「我國」二字，ＢＮＴ來信對此表達意見，為此，指揮中心置換中性字眼「台灣」，將調整後的新聞稿寄給ＢＮＴ公司確認，「但之後就沒有接到他們的回信」。

立院民進黨團總召柯建銘說，很感激郭台銘為採購疫苗的努力，但是不要因選舉邏輯錯亂、倒置時空。柯建銘昨在民進黨中執會報告也談此議題，重申並無轉達蔡總統「不要買了」之意。主席賴清德聽完柯報告後簡單回應：「真理愈辯愈明。」

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