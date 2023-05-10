指媒體一面倒為執政黨效力 郭台銘：若當選會努力恢復NCC撤銷的電視頻道

台北高等行政法院今撤銷中天被撤照處分。鴻海創辦人郭台銘下午在臉書表示，今天的媒體一面倒為執政黨效力，幾乎聽不到監督政府的聲音，「我有幸當選，我會努力的恢復NCC撤銷的電視頻道」，讓一切還原，讓大家都能享有真的言論自由。

郭台銘說，人生第一次為從政上台，高雄和屏東的晚會讓他深切的感受到善良的人民，對和平生活的渴望，突然覺得自己的責任，倍感加重；一個造成社會動盪，讓人民過的不安的政府，必須下台，「我希望能為人民，找回往日社會的安樂祥和」。

郭台銘表示，他要讓中華民國的國民享有絕對的民主自由，民進黨為了打壓異己，設立的獨立單位必須裁撤；再次感謝這些日子支持他的朋友，「你們的溫暖是我的動力，我會為中華民國盡全力的」。