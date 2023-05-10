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郭台銘BNT關鍵電郵 立委：民進黨意識形態重於人命
鴻海創辦人郭台銘揭露採購BNT疫苗過程，立委馬文君說，有媒體隨即「獨家揭露」，郭台銘與BNT大股東往來的關鍵電郵，原本是要帶風向，卻坐實民進黨政府把意識形態擺在人命之前，為了名稱阻擋BNT進口。
馬文君說，郭台銘在臉書貼文，2021年5月他向政府表示願意採購疫苗，然而到了2021年6月17日，他卻接到總統府前秘書長李大維電話，李告訴他：「這個大小姐說，你還是不要買了。」
這封關鍵電郵，證實這三年來，輿論對民進黨政府擋疫苗的質疑都是真的，民進黨政府堅持BNT對外公告必須寫「獨立台灣政府」才肯放行，即使在疫情肆虐期間，每天都有人染疫身亡，民進黨政府仍用意識形態處理疫苗問題，不肯放行BNT疫苗進口。
2021年新冠肺炎疫情嚴峻，同年5月25日，南投縣長林明溱想透過上海復星醫藥公司，購買30萬劑BNT疫苗提供給縣民施打，也遭到民進黨政府百般刁難，以及全黨打手與側翼，各種抹黑抹紅。
甚至許多人還在網路造謠說，上海復星「代理」的BNT疫苗是由中國大陸「代工」，林縣長是要購買快要過期的瑕疵疫苗。至今，沒有更正，更沒有一句道歉。
馬文君說，她支持郭董提出更多證據，揭穿民進黨政府「以疫謀財」，草菅人命的真相，給活下來的民眾交代，也告慰死去的同胞。
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