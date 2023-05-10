民進黨要求聲援「富察」 侯友宜：捍衛中華民國民權益

新北市議會總質詢，民進黨議員提到以陸配身分獲得中華民國身分證的「富察」，近日被陸方以「涉嫌從事危害國家安全活動」逮捕，盼市長侯友宜共同聲援。侯友宜回應，如果台灣人受到不平等對待，絕對會捍衛中華民國國民權益，另也提醒市民到中國大陸旅遊要避免觸犯法令。

林秉宥說，富察漢名李延賀，是八旗出版社總編輯，因為出版一些書籍，遭到中國大陸逮補。侯友宜回應，在對岸到底有沒有違反對岸法令，我們要了解，如果中華民國國民受到不平等待遇要表示態度，如富察是委屈的，我們當然要伸出援手。

林秉宥接著說，現在需要大家支援富察，如果他只是違反中國法令，我們是不是可以去說明憲法自由、保障人民的部分，在場所有人都可以掃QR Code，捍衛民主，讓大家知道你們不是說說而已，大家如果看到侯友宜願意聲援，都會很高興， 想問侯願不願意接受這個邀請？

侯友宜沒有正面答應或拒絕，他表示，自己絕對捍衛中華民國民的權益，任何台灣人受到不平等對待，政府官員都應該挺身而出，相信這是我們的態度，相當清楚。

民進黨議員顏蔚慈接著上場，一開口就問，現場有沒有任何局處首長有帶手機？（希望大家幫忙掃QR Code）不過完全沒有任何官員回應。顏蔚慈繼續說，「原來現場沒有人帶手機，連正在講手機的教育局長張明文都沒帶手機。」現場傳出一片笑聲。

顏蔚慈詢問，侯友宜是否有在關心中國的反間諜法？如果知道，是否可以說明一下。侯友宜回應，記得反間諜法在4月底修過一次，「最主要是用網路去攻擊政府一些相關設施還有資訊，大概是這樣。」這裡面很細的內容，並沒有注意去看條文內容。

顏蔚慈表示，這個反間諜法是最新修正，7月1號要來施行，引用外媒報導，如果接下來要到中國大陸與當地人交流、在新疆與當地人交流，聲援香港或是在本國透過社群媒體談政治敏感話題，甚至去中國大陸拍照都可能被用莫須有的罪名監禁、關押逮補。

侯友宜回答，這有幾個媒體報導，像聯合報就有報導，有提醒國人到大陸旅遊的時候，哪些地方須注意，避免觸犯法律，自己知道7月1日會公布，有事先提醒大家。

顏蔚慈問，侯友宜是否認為反間諜法對新北市民會有影響？侯友宜回應，如果到中國大陸要旅遊的、探親的，也要善意提醒，不要違反法令。