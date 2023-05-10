BNT爭議找特定媒體放話？王必勝：不是我

BNT疫苗爭議再起，針對昨晚有議員質疑郭台銘的信件是疫情指揮中心前指揮官王必勝洩漏給特定媒體。王必勝否認洩漏，更稱該媒體「我只認識○○記者」。

鴻海創辦人郭台銘稱蔡政府擋他買BNT，並進一步描述細節。但昨有媒體晚間揭露BNT股東信件「打臉」，表示郭早知「BNT不賣給私人部門」。但有議員質疑「黨透過特定記者」發獨家，暗指王必勝向媒體透露訊息、放話。

稍早BNT疫苗採購說明記者會時，衛福部次長周志浩被問及此事時表示，不清楚媒體如何拿到，無法回答。後王必勝主持A肝莓記者會再度被問及此事，他表示自己是昨天看網路新聞知道這件事。而該媒體只認識醫藥記者，不是他洩漏的。