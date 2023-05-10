聽新聞
test
0:00 / 0:00
BNT採購爭議 疾管署秀4大合約強調 無使用獨立政府字眼
BNT疫苗採購爭議又起，鴻海創辦人郭台銘針對疫苗採購議題與政府隔空交火。疾管署今天上午臨時舉行記者會說明BNT採購事宜。衛福部次長、前疾管署長周志浩詳列時間點說明捐贈事宜；並提出四大合約強調從未使用「獨立的台灣政府」等字眼。
周志浩表示，去年五月底民間反應希望可以買疫苗，這段時間同仁沒有懈怠，因此儘可能列出時間點說明。而日期空白的時間並不是休息，而是相關條件還需要研議、修改。
其中6月中旬，台積電和鴻海已提供捐贈意向書，但是兩邊的文字有相當的出入，但因為是指揮中心需要簽訂，因此三方討論一起敲定文字；並於6月19日成立「鴻海／台積電採購BNT疫苗工作小組」。
另針對一開始與BNT公司協商破局，外界質疑要求是因為指揮中心要求使用「獨立的台灣政府」等字眼。周志浩也提供當時各項合約簽名表示，當中所提多為「中華民國衛福部疾病管制署」（台灣）。
周志浩也表示，協商到後面，針對合約內容BNT公司對合約所提的內容、職稱等都沒有意見，問題出在當時的中文新聞稿。
他表示，當時的新聞稿寫到「我國」二字，BNT公司來信對此表達意見，因此指揮中心換了中性的字眼「台灣」，並將調整後的新聞稿寄給BNT公司，「但之後就沒有接到他們的回信」。
周志浩表示，如果BNT公司有意見可以來信表達，但接下來都沒有接到他們的意見。
另針對昨晚有議員質疑郭台銘的信件是王必勝洩漏給特定媒體，周志浩則表示，不清楚媒體如何拿到，無法回答。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言