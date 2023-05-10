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釐清BNT採購爭議！疾管署秀4大合約 強調「無使用獨立政府字眼」

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BNT採購爭議 疾管署秀4大合約強調 無使用獨立政府字眼

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署上午召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（右）、疾管署副署長羅一鈞（左）說明採購流程。記者曾學仁／攝影
針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署上午召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（右）、疾管署副署長羅一鈞（左）說明採購流程。記者曾學仁／攝影

BNT疫苗採購爭議又起，鴻海創辦人郭台銘針對疫苗採購議題與政府隔空交火。疾管署今天上午臨時舉行記者會說明BNT採購事宜。衛福部次長、前疾管署長周志浩詳列時間點說明捐贈事宜；並提出四大合約強調從未使用「獨立的台灣政府」等字眼。

周志浩表示，去年五月底民間反應希望可以買疫苗，這段時間同仁沒有懈怠，因此儘可能列出時間點說明。而日期空白的時間並不是休息，而是相關條件還需要研議、修改。

其中6月中旬，台積電和鴻海已提供捐贈意向書，但是兩邊的文字有相當的出入，但因為是指揮中心需要簽訂，因此三方討論一起敲定文字；並於6月19日成立「鴻海／台積電採購BNT疫苗工作小組」。

另針對一開始與BNT公司協商破局，外界質疑要求是因為指揮中心要求使用「獨立的台灣政府」等字眼。周志浩也提供當時各項合約簽名表示，當中所提多為「中華民國衛福部疾病管制署」（台灣）。

周志浩也表示，協商到後面，針對合約內容BNT公司對合約所提的內容、職稱等都沒有意見，問題出在當時的中文新聞稿。

他表示，當時的新聞稿寫到「我國」二字，BNT公司來信對此表達意見，因此指揮中心換了中性的字眼「台灣」，並將調整後的新聞稿寄給BNT公司，「但之後就沒有接到他們的回信」。

周志浩表示，如果BNT公司有意見可以來信表達，但接下來都沒有接到他們的意見。

另針對昨晚有議員質疑郭台銘的信件是王必勝洩漏給特定媒體，周志浩則表示，不清楚媒體如何拿到，無法回答。

針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署上午召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（圖）說明所有採購流程。記者曾學仁／攝影
針對BNT疫苗採購，衛福部疾管署上午召開「真相只有一個」BNT疫苗採購事實公開記者會，衛福部次長周志浩（圖）說明所有採購流程。記者曾學仁／攝影

圖／疾管署提供
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2024大選 總統大選 郭台銘 BNT

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