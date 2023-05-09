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反擊郭台銘 王必勝：初選困難可以理解
鴻海創辦人郭台銘今在臉書上指控前總統府祕書長李大維傳話，要求郭台銘別買BNT疫苗了，但晚間隨即遭披露BNT在2021年6月16日就告訴郭台銘「私人無法購買疫苗」。疫情指揮中心前指揮官王必勝於臉書也貼出文件，指根據當時的電郵，永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位，更指「初選困難可以理解，但造搖抹黑不應該！」
王必勝晚間於臉書貼出BNT寄給Terry（郭台銘）的信件，譯文為BNT與復星國際無法將疫苗售予政府以外的單位。另也貼出永齡基金會感謝衛福部的聲明。
王必勝表示，根據2021年6月16日BNT大股東給郭董事長的電郵，當時永齡鴻海就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位。而且永齡基金會還在6月17日發聲明感謝衛福部。6月18日總統就召見台積電、永齡並全力協助兩單位繼續購買疫苗。6月17日何來李大維前秘書長的事情？
王必勝說，6月16日被告知私人無法買，6月18日總統及指揮中心就持續協助，「政府協助非常積極，又何來擋疫苗之說？！」
最後他指出，「初選困難可以理解，但造搖抹黑不應該！關公、媽祖都是正向的信仰和力量，祐善驅惡是天道」。
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