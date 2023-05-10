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與郭台銘會談同框 高虹安：長輩沒為難

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
表態爭取國民黨總統提名鴻海創辦人郭台銘（左）昨前往新竹市議會拜會，之後就走入新竹市政府與市長高虹安（右）見面。記者王駿杰／攝影
表態爭取國民黨總統提名鴻海創辦人郭台銘（左）昨前往新竹市議會拜會，之後就走入新竹市政府與市長高虹安（右）見面。記者王駿杰／攝影

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，全台走透透，昨到新竹拜會縣、市議會，他說，最近感受到和平與戰爭的危機，若由他出面代表，「一定是有尊嚴的談判」。郭還說，不管大陸或美國，要講和平「大家覺得對方比較相信我，還是另一個黨派？」

郭台銘昨還到新竹市政府，與市長高虹安會談約半小時，兩人罕見媒體前同框。對民眾黨主席柯文哲登記參選總統，郭台銘則爭取國民黨徵召，高虹安是否會覺兩難？她表示不會，兩名長輩都是很有智慧的前輩，不會讓她為難，也祝兩人能盡其所能爭取選民支持。

郭台銘昨先後拜會新竹市、縣議會，市議會國民黨籍正、副議長許修睿、余邦彥親自接待，十二位黨籍議員有八人到場。許修睿說，能為中華民國打拚的參選人都全力支持，黨籍市議員一定會支持黨提名的參選人。記者追問是否支持郭？許尷尬笑說，不要問這麼尖銳，郭台銘聽後也笑了一下。

里長座談會上，郭台銘談到最近感受到和平與戰爭的危機，他說，美國要把台積電搬走、把它炸掉，台灣的警察要跟民防結合，最早的警備總部要回歸，里長要開始受軍訓，因為開始要打巷戰，他相信他出來代表談判，一定會全力維持和平。

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