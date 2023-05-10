郭台銘赴屏東造勢 國台語雙聲道談和平

鴻海創辦人郭台銘昨晚第二場造勢前進國境之南屏東，郭同樣採大進場展現人氣，兩百公尺走卅分鐘登上舞台，現場高喊「支持郭台銘，台灣一定贏」，郭台銘致詞大聲疾呼，「若對我有信心，把台灣未來交給我」。

國民黨籍議長周典論、女兒屏東市長周佳琪，全程陪同郭台銘，周典論說，他上周和郭首次見面，兩人一見如故，被他無私奉獻精神感動，敲定幫他造勢。昨晚造勢大會藍營、泛藍總動員，無黨副議長盧文瑞、潮州鎮長周品全等，近廿名藍營及泛藍縣議員、鄉鎮長都力挺。

郭台銘昨晚不再全程用「破台語」博感情，致詞切換國語、閩南語夾雜。郭台銘說，屏東就像台灣的根，他有信心能打造屏東二點零，屏東物產豐饒，芒果、石斑魚都是一流，屏東的美贏過印尼峇里島。屏東要電有核三廠，要水有牡丹水庫。郭還提到，他在美國負責AI大數據的人才來自屏東，屏東培育很多人才。

郭台銘提到，他在慈鳳宮媽祖廟參拜，有婦人拉著他的手說「台灣不要戰爭」，他聽了感慨萬千，加深他想守護台灣決心。郭說得情緒高昂，高呼「大家若對我有信心，把台灣未來交給我！」隨後全場高唱母親節應景歌曲，溫馨結尾。

屏東造勢晚會地點在屏東市慈鳳宮，縣議員潘連周、盧玟欣聯手主持，立委陳玉珍上台助講。潘連周晚間六點半喊出上萬人，晚間七點十四分，突破一萬八千人。主持人盧玟欣高喊，屏東人不再站尾包衰。

昨晚郭致詞時間縮短為十分鐘，算是「見好就收」，避免失分，郭也沒再語出驚人、火花四射，訴求安定牌。對疫苗等問題也沒有回應。