藍質問賴清德 是否縱容擋疫苗

針對鴻海創辦人郭台銘說蔡英文總統請她的代表告知「ＢＮＴ不能買，我們已經有自己的疫苗了」，總統府當日深夜緊急解釋說沒有擋，國民黨昨表示，郭台銘說「真相只有一個」，請副總統賴清德回答，當時是否縱容這樣罔顧人命的行為？

國民黨昨舉行「缺疫苗、護高端、擋ＢＮＴ」記者會，質疑民進黨假裝失憶？還是害怕想起？針對總統府與民進黨一再辯稱沒有擋ＢＮＴ，國民黨發言人楊智伃細數執政黨的刁難：前年五月鴻海想進口ＢＮＴ疫苗，時任衛福部長陳時中說，沒人來申請。永齡基金會遞件採購ＢＮＴ時，ＣＤＣ諮詢委員李秉穎說，這批疫苗過期；陳時中更說，永齡沒有提供原廠授權書。

台北市議員李彥秀表示，近一萬八千名民眾染疫過世，代表一萬八千個家庭的痛苦，可是民進黨與蔡英文根本沒有把人民健康與生命放眼裡，只有個人及政黨利益，疫苗採購速度緩慢，又被質疑用國際到現在都不承認的免疫橋接認證特定廠商，「民進黨政府阻擋的不僅僅是疫苗，更是人民的健康及生命。」

「姓賴的台灣？有價格八八一但效果二百五的疫苗？」桃園市議員凌濤表示，高端疫苗單劑量採購數量為兩百萬劑，每劑價格含稅為八八一元，結果日本政府不接受高端疫苗，英國也不承認，令人感到可笑。相較於美國ＦＤＡ在審核ＥＵＡ時採全程線上直播，台灣竟連開會都偷偷摸摸。他要求民進黨主席賴清德應該向社會大眾說清楚。

楊智伃並三問賴清德：你是否知情蔡英文派代表去關說擋疫苗？你是否默許、允許指揮中心濫用行政資源拖延ＢＮＴ的進口？