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媒體爆料BNT大股東不賣郭 郭辦：坐實政府卡疫苗

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片

媒體昨晚披露，ＢＮＴ大股東於二○二一年六月十六日寄給郭台銘的關鍵原文電郵中，直接告知鴻海創辦人郭台銘，ＢＮＴ無法出售疫苗給私人部門，並指台灣採購ＢＮＴ不成，是來自北京的杯葛。郭台銘辦公室昨晚發出聲明，該新聞坐實政府卡ＢＮＴ疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據，他們會開始準備詳細資料，事實會證明一切。

Ettoady報導指出，該信函證明郭早得知私人無法購買疫苗，但他仍在二○二一年六月十八日發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

郭辦表示，信件內容明確提到，民進黨因堅持與ＢＮＴ的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」，由於代理商中國上海復星製藥無法接受，交易被迫取消；合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。郭辦表示，永齡、鴻海、台積電所組成的疫苗談判小組，簽約名稱是「Republic of China(Taiwan)」，這代表了只要會談判，絕對可以在堅持維護台灣主權及尊嚴的前提下成功採購疫苗。

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