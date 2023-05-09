綠議員拜託溝通中國修反分裂法 侯友宜：台海要穩定

新北市長侯友宜今在市議會備詢，由民進黨議員輪番上陣，議員林銘仁質詢侯「強國棋子論」，詢問台灣是美國或中國棋子？侯友宜說，他沒有指哪個國家，台灣要走自己的路；隨後林銘仁更拜託侯與中國大陸溝通，修改反分裂法。對此，侯友宜回應，台海要穩定，深化自由民主，兩岸要對話、減少衝突，要強化自我防衛能力。

林銘仁今在議會質詢時提到，侯友宜在今年一月時的「強國棋子論」，是否是指美國晶片法事件，而台灣是美國或中國的棋子？台灣不當棋子要當什麼？另外，先前中國無法阻止美國前眾議院院長裴洛西訪台，在裴離台後，做軍事演習，拿台灣當棋子恐嚇美國。

侯友宜答詢說，他沒有指哪個國家，台灣要走自己的路，中華民國要有信心走自己的路；美國採取保護主義，晶片戰爭面對大陸、非大陸化狀況，以及美國的懲罰性關稅，都需要重新思考定位，台灣也必須用平等、尊嚴、友善的方式對話。

最後，林銘仁也拜託侯友宜，若有機會選總統可與中國溝通，修改反分裂法，拜託不要動不動就想要把台灣吃掉，「動不動就給你恐嚇，到底要怎麼對談？」對此，侯回應，美國是我們很久的同盟國，重要是台海要穩定，一定要深化自由民主，更重要兩岸要對話、減少衝突，且國防力量也要強化，強化自我防衛能力。