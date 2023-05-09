感受到和平與戰爭危機 郭台銘：我來談判一定有尊嚴

鴻海創辦人郭台銘上午拜會新竹市議會，與議員及創業青年交流座談，郭說，他最近感受到和平與戰爭的危機，如果由他出面代表來談，一定是有尊嚴的談判，不管是大陸還是美國，要講和平，大家覺得對方比較相信他，還是另一個人？因為他根本就不會搞台獨，他就是中華民國派，身為中華民國的一份子就要堅持下去。

郭台銘今與議員及創業青年交流座談時則也消遺了一下新竹市政府，指他看到新竹市議會跟南投市議會，新竹市議會的會議室有點太小了，不知道錢花到哪裡去了。

郭台銘說，他心裡一直都是國民黨員，希望新竹除了製造業的創新，商品也要創新，郭也聊到癌症治療的大數據，他也請高虹安要推動AI課程。

現場有民眾提問郭如何看待台灣少子化帶給教育的衝擊？郭台銘回應，他跟市長高虹安講過，0至6歲政府要趕快來實現，結果高說沒經費，其實竹市蓋這麼多棒球場、幼兒園，五年以後就沒人念了啦。他到南投去，少子化、彰化也一樣，少子化非常嚴重。

郭台銘說，他去日本看，日本是0到16歲政府養，我們卻到6歲都做不到。而鴻海早就在公司做了，實施3、4年了，拿出好幾億來做，生一胎給18萬，因此，多了1000多個寶寶。他認為，他若參選總統，也會提出很多有關65歲長者的政見，重點是將財政做好、多點收入，把餅做大，再者是把工程預算做好，把建設做好，政府很多建設規畫都是十多年後才做好，到時年輕人都沒有了。

郭台銘指出，他最近和平與戰爭的危機，美國要把台積電搬走、要把它炸掉，台灣的警察要跟民防結合，台灣最早的警備總部要回歸，里長要去做軍訓，因為開始要打巷戰，他一定會全力維持和平，這是一個大談判的時代。