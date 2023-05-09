遭質詢中華民國涵蓋地區 侯友宜：現階段就是台澎金馬

新北市議會今日總質詢，民進黨新北市議員卓冠廷質疑，侯友宜的中華民國是否涵蓋大陸？另外，「反台獨」論述更與想要侵略台灣的中國國家主席習近平相同，侯根本在欺騙自己。侯友宜回應，中華民國現階段的治權就是台澎金馬，中華民國憲法沒有台獨兩個字，「我們的國家就叫中華民國」。

卓冠廷開頭就說，侯友宜日前在議會用了「杯水理論」，希望今天可以在議會聽到侯的完整闡述，讓大家清楚明瞭。

侯友宜回應，「中華民國是我們的法定國號，是我們的國家，大家要在中華民國的國旗下凝聚一心，但我們保護的中華民國是台澎金馬，是台灣人民，我們兩者之間密不可分，中華民國是我們的國家、台澎金馬是我們大家的厝，厝裡面的人要團結，要同心同力，不分你我、不分政黨、不分族群，我會出來選舉目的就是這樣，我會出來做事目的就是這樣。」

卓冠廷接著說，侯的杯水論中，這個中華民國杯子除台灣還有什麼地區？侯友宜回，台澎金馬。卓又說，所以中華民國只有涵蓋台澎金馬？侯友宜表示，「現實」的狀況就是只有台澎金馬。

卓冠廷表示，前總統馬英九說中華民國包含台灣地區、大陸地區，國民黨前主席洪秀柱曾表示「我國主權及於中國大陸」，高雄市前市長韓國瑜則說要以憲政為根本，中華民國分為自由地區與大陸地區。所以侯友宜的中華民國與韓國瑜、馬英九、洪秀柱是否有所不同？

侯友宜回，現在中華民國的治權就是台澎金馬，按照中華民國憲法來做事，按照兩岸人民關係條例來做事，對其他人的論述給予尊重。

卓冠廷積極追問，既然要談憲法也可以，侯友宜說要誓死保衛中華民國，但這個中華民國是否涵蓋大陸地區？侯友宜表示，現階段的就是台澎金馬，自己說的是正確答案。

卓冠廷最後提到，侯友宜昨天明確表示「反對台獨」，但想要侵犯台灣的中國大陸國家主席習近平也是反對台獨，好奇兩者台獨差異在哪？

侯友宜表示，中華民國憲法沒有台獨這個字，自己的反台獨相當清楚。在中華民國國家憲法裡面，「我們的國家叫做中華民國」，面對所有槍林彈雨，打仗都是在守護中華民國，看到有人陣亡，就用中華民國國旗蓋上去，自己願意用這樣的態度守護中華民國。

卓冠廷又提到，習近平在2019年1月發佈的告台胞書，明確界定台獨定義，包括「一中一台、台灣獨立、兩個中國」，侯友宜沒有辦法明確告訴大家他的反台獨跟習近平的反台獨差在哪，但習很清楚地告訴大家，侯友宜支持的「中華民國」也是台獨。侯友宜現在不是在反自己，就是在騙自己，在習近平眼中都是會被侵略、入侵、統一的對象。