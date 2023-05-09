綠營提香港一國兩制 侯友宜：我反對一國兩制態度不變

新北市民進黨團今總質詢，民進黨議員上午主攻新北市長侯友宜對國家認同、兩岸關係的態度等，其中市議員林裔綺先拋出「港版國安法」題目，詢問侯友宜對香港的看法，詢問侯是否支持「一國兩制」，侯友宜回應，他反對一國兩制，這態度不變。

侯友宜說，看到香港也想起台灣面臨很多的挑戰，「我反對一國兩制，這個態度不變，我很清楚。」大家很清楚看到香港的改變，中華民國是民主自由國家，在憲法底下，不分你我政黨，團結再團結，對內要團結，不要用意識形態，國家要有自己的立場，民主自由無可取代。

林裔綺再問，香港50年前「被承諾」一國兩制不變，但2022年港版國安法上路後，基本上就是一國一制，一步步侵蝕法治自由和民主；隨後，她請侯解釋《香港特別行政區基本法》第二十三條。侯友宜說，不管法律條文內容如何，中華民國走自己該走的路，兩岸不要衝突，大家好好對話、降低衝突，這才是大家所樂見的。