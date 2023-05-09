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爭取竹市黨內支持？郭台銘：台灣要改變 新竹是關鍵

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
郭台銘被問到此行是否來爭取黨內同志的支持，郭說，新竹市是全台灣的科技重鎮，新竹市要創新與改變，讓全世界看見新竹市也看見台灣，台灣要做改變，新竹縣市是關鍵。記者王駿杰／攝影
郭台銘被問到此行是否來爭取黨內同志的支持，郭說，新竹市是全台灣的科技重鎮，新竹市要創新與改變，讓全世界看見新竹市也看見台灣，台灣要做改變，新竹縣市是關鍵。記者王駿杰／攝影

鴻海董事長郭台銘今天上午拜會新竹市議會，包括黨籍正副議長許修睿、余邦彥親自接待，已被提名參選連任立委的國民黨籍立委鄭正鈐也全程陪同，另市議會12位黨籍議員有8人到場，許修睿表示，很高興郭台銘來議會參訪，議會是以最熱烈的心情來歡迎。

許修睿說，能夠為中華民國打拚的候選人，我們都全力支持，黨籍市議員一定都會支持黨提名的候選人，當記者再問是否是表示支持郭董，許修睿則尷尬說，不要問這麼尖銳啦，郭台銘聽後自己也笑了一下。

郭台銘則被問到此行是否來爭取黨內同志的支持，郭說，新竹市是全台灣的科技重鎮，新竹市要創新與改變，讓全世界看見新竹市也看見台灣，台灣要做改變，新竹縣市是關鍵，新竹市要做創新者，對台灣未來發展非常重要。

對於BNT疫苗議題是口水的說法，郭則說，他回去把資料整理一下，在臉書詳細說明，事實就是事實，會用事實說明真相，一切以他的臉書為準，未來也會陸續來公布。

2024大選 總統大選 郭台銘

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