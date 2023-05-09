總統級檢驗過關？侯友宜遭綠營車輪戰拷問 媒體人曝他「這議題」得分最多

新北市長侯友宜是國民黨徵召參選總統的熱門人選，他昨（8）天在新北市議會接受民進黨團市政總質詢，被民進黨議員輪番上陣猛問，過程中明確表達「反台獨、反一國兩制」。媒體人韋安提出自身觀察，認為侯友宜不斷被車輪戰拷問，不僅沒有被問倒和失分，反而還很有系統性地作出回應和解答，消除了外界對侯「國政不熟」的疑慮，預言侯將來會成為「最耐打、又能打」的「超級侯選人」。

韋安8日在臉書發文，分析侯友宜的「總統級檢驗」是否過關。韋安針對侯友宜目前在新北市議會接受總質詢的表現，指出侯根本是「治安最強、兩岸最穩」，並且在國防、能源和經濟領域，皆「全面有準備」。

韋安指出，在這次的國民黨總統初選期末考，藍營民代做球給侯友宜，綠營議員則是殺氣騰騰，完全以國政高度和總統級規格，去對待和檢驗侯友宜的一切。質詢過程中，民進黨團英系、正國會、湧言會議員輪番上陣，將治安、兩岸、經貿、國防、能源等領域全搬上檯面，把最尖銳、敏感的問題都問到飽。

韋安認為，侯友宜在「車輪戰」拷問下，不僅沒有被問倒和失分，反而讓他有機會進行系統性的回應和解答。整場質詢下來消除了外界對侯友宜「國政不熟」的疑慮，尤其在兩岸關係方面得分最多，也讓人民信任他是「和平推手」。

韋安總結，到目前為止侯友宜該被檢驗的點都已經被檢驗了，屆時被國民黨提名正式投入選戰後，無疑會成為「最耐打、又能打」的「超級侯選人」。至於侯友宜在前進總統路上的一些「小障礙」，將根本不足掛齒。