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綠：賴清德兩岸立場始終一致

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
副總統賴清德昨出席八田與一追思會。記者謝進盛／攝影
副總統賴清德昨出席八田與一追思會。記者謝進盛／攝影

媒體報導民進黨總統參選人、黨主席賴清德兩岸論述將強化「反共不反中」的主張。民進黨昨天表示，賴清德的兩岸立場始終一致，就是「守護台灣」，促進台灣的「民主、和平、繁榮」。

針對兩岸關係，民進黨則重申賴清德的主張，「民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路。」

民進黨說，面對中國的文攻武嚇，「我們不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，我們將秉持對等、尊嚴原則進行兩岸對話和交流，共同為兩岸人民的福祉努力，達到和平共榮的目標」。

民進黨強調，針對不具名的說法，不予置評；賴清德的兩岸論述有清楚脈絡與堅定價值，請國內其他政黨的政治人物切勿穿鑿附會與見縫插針。

【記者謝進盛／台南報導】副總統賴清德昨到台南烏山頭水庫參加八田與一逝世八十一周年追思會，賴清德表示，烏山頭水庫已成台日感情交流的重要平台，台日感情持續拓展，面對極權主義的擴張，兩國願意站在一起共同守護區域和平與穩定。

至於民眾黨主席柯文哲到黨中央登記參選總統，賴微笑未回應。

2024大選 總統大選 賴清德 八田與一 柯文哲

延伸閱讀

聯合報黑白集／從木馬屠城到不反中

民進黨：賴清德兩岸論述一致 促進台灣民主和平繁榮

出席八田與一追思會 賴清德大談台日關係深化團結

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