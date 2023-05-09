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侯友宜：不接受用意識形態分裂國家團結

聯合報／ 記者劉懿萱張睿廷／新北報導
新北市長侯友宜昨接受民進黨團市政總質詢，攻防交鋒砲火猛烈，侯數度動怒。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜昨接受民進黨團市政總質詢，攻防交鋒砲火猛烈，侯數度動怒。記者侯永全／攝影

新北市議會昨天總質詢，民進黨議員輪番上陣猛問新北市長侯友宜，侯數度動怒或抿嘴、表情緊繃強忍怒氣，前晚綠營就預告要侯友宜「出來打球」，侯一改過去「侯侯做代誌」回應模式，對綠營議員的尖銳問題還以顏色，雙方你來我往、唇槍舌戰。

綠營議員追打侯國家認同，英系議員張嘉玲質詢時，侯友宜有感而發對綠營說，他一直強調一件事，國家只有一個，「我最不能接受用意識形態分裂國家團結的人，完全不能接受」，截取一段話斷章取義，讓國家內部對立，不要去質疑每一個人，「好像我們不愛國、好像在幹嘛」，「質疑任何一個人愛不愛國、挑起對立對誰都不好」。

湧言會議員李宇翔追問侯友宜，是否知道核融合、核分裂的差別，侯說「當然不一樣」，熱反應爐的核分裂，像太陽能、再生（能源）都算核融合的一種。李宇翔反問再生（能源）也是？「如果你對市政不熟悉，就大方跟大家說你不知道」；侯友宜回應，核電要用之前，一定要把核廢料和核安解決。

李宇翔表示，侯友宜最近談話就是「枵鬼假細膩」，想選總統又不敢表態，只敢用新北做大事來包裝。上周參加土城三元宮活動，主委批鴻海創辦人郭台銘，侯還拍主委示意別再說，但主委拱侯選總統時，侯卻面帶微笑，大家覺得是「惺惺作態」。侯友宜面露不滿回應，這是在編故事，不要用這汙辱人格，自己面對任何事情都可以微笑吧。

李宇翔另批侯友宜，三月上班時間在市府為立委洪孟楷、市議員陳偉杰喬新北市第一選區黨內立委初選；侯稱那天是快下班時和二人討論淡北道路議題。李宇翔指洪、陳都在臉書謝謝侯友宜邀請，侯「睜眼說瞎話」應對市民公開道歉，還說「議員可能五百萬喬得掉，但喬立委可能要上千萬。」侯友宜怒回，「不要胡說八道，沒有這回事」。

正國會議員黃淑君拿出「人選之人」影集台詞，盼侯友宜提政策而非口號，別當「政治渣男」，口口聲聲說愛新北市，又對著總統大位曖昧。侯聽完臉色一變，要黃「多尊重，別傷害別人」。

同屬正國會的議員卓冠廷嗆侯「廢話很豐滿、能力很骨感」；前總召林銘仁批侯友宜常滿嘴空話，還列出侯友宜最常回答的十大空話，侯面無表情。

民進黨團質詢結束前，在備詢台前舉牌喊「市政延宕、國政死當」，站在備詢台上的侯友宜，表情不以為然，待民進黨團口號喊完，他忍不住重申，會全力以赴為新北市努力做事。

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