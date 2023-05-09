郭台銘談演唱會經濟 高市藍綠陣營又互酸

鴻海創辦人郭台銘前晚到高雄辦造勢晚會，談到過去半個月來高雄3趟，深刻感受人民要的是安居樂業，高雄最近風行演唱會經濟，這無法養活200萬人大城市。綠營議員昨透過質詢、發臉書等方式群起猛攻，批郭唱衰、否定高雄。藍營議員表示，郭台銘強調高雄需要招商引資，加速產業升級，綠營別扭曲。

郭台銘前晚批評民進黨「選舉都是步數，拚經濟沒半步」，高雄有重工業基礎，有港口、機場等，有條件能成為下世代的高科技中心，也提到高雄近期很熱的演唱會商機，還不足以支撐高雄經濟。

郭說法引發議論，民進黨市議員林智鴻說，演唱會經濟背後意義是歌手與歌迷對城市轉型的肯定，應該正向看待，郭台銘用如豆般視角來否定高雄，這會得罪年輕人及觀光業，對自身選情沒有幫助。

民進黨市議員邱俊憲、李柏毅等人也在市議會教育部門質詢時，批郭質疑高雄演唱會經濟是不理解高雄，不懂年輕人追星文化，邱俊憲說，以韓國天團BLACKPINK為例，世界各地粉絲來高雄參與演唱會，帶起的經濟效益及城市行銷能量很可觀。

高雄市議會國民黨團總召陳美雅說，高雄迫切需要的是產業升級，帶進更多優質工作機會，郭台銘不是否定演唱會經濟，是表達不能光靠音樂、表演產業支撐城市競爭力，目光如豆的是酸言酸語的那些人。

高雄市政府發言人周璟瑜表示，今年3、4月高雄演唱會經濟，估計已破10.6億觀光產值，經發局推動憑演唱會門票享商圈夜市促銷，帶動店家營收成長3成以上。