柯文哲宣布參選總統 盼解決台灣問題

柯文哲宣布參選總統，藍白合無望了？民眾黨主席柯文哲8日於黨部宣布要登記參選總統，被問到藍白是否還有合作機會，柯文哲表示希望合作是建立在理念價值上，而非權力與席次的分配。柯文哲強調，這次選舉與過去很大不同，民眾希望能選出真正解決台灣問題的人。

藍白應以價值結盟

柯文哲在前台北市副市長黃珊珊、秘書長周台竹、黨內立委邱臣遠、賴香伶、陳琬惠，議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪等人陪同下登記參選，現場民眾黨員高喊「台灣的選擇，柯文哲！」、「唯一的選擇，柯文哲！」狹小的會議室被黨員與記者擠得水洩不通。

柯文哲在遞交連署表格與資格審查後接受媒體訪問，被問到登記是否代表「藍白合」正式破局？柯文哲回應說，他希望藍白若要合，應該是理念價值的合作，而非權力分配。他指出，政治固然有世俗面，但從政還是要有理想，不要淪為密室協商。

選擇解決問題者

對於可能的對手新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘與副總統賴清德如何評價？柯文哲強調，以往大家選總統都會評價，但他發現，由於這次選總統事關國家存亡，因此選民的態度很不一樣，「從計程車司機的態度就可以看出，」柯文哲直言，這次選舉民眾希望選出能真正解決台灣問題的人。

媒體問到，藍白合的卡關是在不分區還是什麼地方？柯文哲回說，國民黨需要思考「有沒有辦法與柯文哲共事」，不要以權力分配的想法湊成藍白合。對於賴清德陣營在兩岸政策將主打「和平保台」、「反共不反中」，柯文哲苦笑說，這些話他過去講過，被網軍側翼打成「中共同路人」，結果民進黨還拿來用，只不過凸顯其雙標。

副手人選還在考慮

被問到副手人選，媒體問站在柯文哲身旁的黃珊珊是否適合作為副手？柯文哲笑說，副手人選等到9月以前都來得及，「珊珊是很好的人選，但希望能擴大與各方合作，」柯文哲僅如此回應。

【更多精采內容，詳見 】